Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов 2020 объявил программу

26 августа 2020 23:30 Юлия Крутиева
Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов 2020 объявил программу
Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов 2020 объявил программу
пресс-служба

Объявлены финалисты, вошедшие в программу Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов – единственного глобального интерактивного кинофестиваля, который в этом году стартует 24 сентября.

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Украинцы уже в четырнадцатый раз присоединятся к зрителям во всем мире и примут участие в выборе фильма-победителя.

Девять лучших работ выбраны среди 971 заявок из 54 стран мира. По традиции, в число финалистов вошли фильмы, которые уже зарекомендовали себя на престижных международных кинофестивалях.

Иранская лента «Экзамен» о девушке-наркокурьерке была отмечена премией за лучшую женскую роль на кинофестивале «Сандэнс», а также соревновалась за звание лучшего короткометражного фильма на международном кинофестивале в Торонто и киевской «Молодости».

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Фильм «Подарок» палестинской режиссерки Фары Набулси о Западном берегу реки Иордан получил Гран-при международного конкурса в Клермон-Ферране и призы фестивалей в Бруклине, Кливленде и Палм-Спрингс.

Израильская драма о похищенном велосипеде, лента «Белый глаз», стала триумфатором одного из крупнейших североамериканских фестивалей South by Southwest и собрала награды на родине – на международном кинофестивале в Хайфе.

Анимацию в программе фестиваля представляет французская лента «Маэстро» аниматоров Флориана Бабикяна и Виктора Циаре о белке-дирижере.

Кроме того, в программу вошли фильмы «Прости меня, пес» (Россия), «Безопасное пространство» (Австралия), «Два мальчика» (США) и «Стикер» (Северная Македония).

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Все работы-финалисты Манхэттенского кинофестиваля короткометражных фильмов автоматически квалифицируются для номинации на премию «Оскар». Серебряный призер прошлогоднего фестиваля, «Футбольный клуб Нефты», получил в 2019 году номинацию на премию Американской киноакадемии.

Этой осенью ежегодный Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов проходит 24-й раз и объединяет ценителей короткого метра в более 400 городах на 6 континентах. Стать членом международного жюри и принять участие в выборе лучшей короткометражки года может любой – достаточно заполнить бюллетень для голосования после сеанса. Победители будут объявлены 1 ноября 2020 на сайте manhattanshort.com.

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