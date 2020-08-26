Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов 2020 объявил программу
Объявлены финалисты, вошедшие в программу Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов – единственного глобального интерактивного кинофестиваля, который в этом году стартует 24 сентября.
Девять лучших работ выбраны среди 971 заявок из 54 стран мира. По традиции, в число финалистов вошли фильмы, которые уже зарекомендовали себя на престижных международных кинофестивалях.
Иранская лента «Экзамен» о девушке-наркокурьерке была отмечена премией за лучшую женскую роль на кинофестивале «Сандэнс», а также соревновалась за звание лучшего короткометражного фильма на международном кинофестивале в Торонто и киевской «Молодости».
Израильская драма о похищенном велосипеде, лента «Белый глаз», стала триумфатором одного из крупнейших североамериканских фестивалей South by Southwest и собрала награды на родине – на международном кинофестивале в Хайфе.
Анимацию в программе фестиваля представляет французская лента «Маэстро» аниматоров Флориана Бабикяна и Виктора Циаре о белке-дирижере.
Кроме того, в программу вошли фильмы «Прости меня, пес» (Россия), «Безопасное пространство» (Австралия), «Два мальчика» (США) и «Стикер» (Северная Македония).
Этой осенью ежегодный Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов проходит 24-й раз и объединяет ценителей короткого метра в более 400 городах на 6 континентах. Стать членом международного жюри и принять участие в выборе лучшей короткометражки года может любой – достаточно заполнить бюллетень для голосования после сеанса. Победители будут объявлены 1 ноября 2020 на сайте manhattanshort.com.