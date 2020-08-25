ВДНГ запускает экскурсию по историческим местам Экспоцентра

25 августа 2020 14:40 Юлия Крутиева
ВДНГ запускает экскурсию по историческим местам Экспоцентра
ВДНГ запускает экскурсию по историческим местам Экспоцентра
пресс-служба

Экскурсии начнут проводить 22 августа, записаться на такую, чтобы увидеть самые интересные павильоны ВДНГ, можно на официальном сайте Экспоцентра уже сейчас.

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Над созданием сценария для собственной экскурсии на ВДНГ работали почти месяц. Благодаря усердной работе и уникальному фото и видеоархиву, который много лет хранятся у Экспоцентра, экскурсию удалось сделать интересной и познавательной.

Наталья Веревка, креативный продюсер Национального комплекса «Экспоцентр Украины»:

Мы создали экскурсию, которая поможет гостям ВДНГ больше узнать про их любимое место отдыха, и ближе познакомиться с его историей, настоящим, пофантазировать о его будущем. Мы уверены, что по-настоящему полюбить ВДНГ можно только обратив внимание на детали, которые обычно скрыты от глаз посетителей; приняв прошлое Экспоцентра, как неотъемлемую часть его настоящей и будущей жизни. Во время экскурсии мы развеем мифы, связанные с ВДНГ, и откроем давно закрытые павильоны. Раскроем множество тайн, покажем легендарные места, поразившие в свое время Маргарет Тэтчер, расскажем чем вдохновлялся на ВДНГ Шарль де Голль и что очаровало принца Филиппа.

В частности, во время экскурсии на ВДНГ можно будет посетить такие локации:

Ротонда главного павильона ВДНГ — смотровая площадка, которая расположена на высоте 50 метров. Чуть выше находится знаменитый 25-метровый шпиль со звездой, на обработку которого ушло несколько килограммов сусального золота. Поднявшись к нему по узким винтовыми лестницам, можно будет увидеть не только саму звезду, но и потрясающий вид, который открывается на территорию Экспоцентра, Голосеевский лес, жилые кварталы и даже Родину-мать.

Угольная шахта — в советские времена павильон №13 был построен для демонстрации достижений угольной промышленности. Сверху это возможно и незаметно, но под зданием располагается единственный в мире макет угольной шахты, воссозданной в реальную величину. Подземная экспозиция состоит из двух тоннелей длиной около 55 м. В основном тоннеле есть рельсы, по которым раньше даже каталась вагонетка с углем.

Оранжерея — здание со стеклянными крышей и стенами, плотно увитое диким виноградом, появилось на ВДНГ в 1958 году. Сейчас это — самое популярное instagram-место на территории Экспоцентра, но самостоятельно сделать фото можно только снаружи. А вот во время экскурсии гости смогут увидеть и те залы, что находятся внутри Оранжереи. Там, по-прежнему растут пальмы, мандарины и лимонные деревья, а еще очень часто снимают клипы украинские артисты.

Евгений Мушкин, генеральный директор Национального комплекса «Экспоцентр Украины»:

Сейчас мы все наблюдаем этап возрождения ВДНГ, он превращается в мощный культурно-досуговый центр страны. Основная идея экскурсии — через погружение в малоизвестные детали, показать все изменения, которые произошли на территории Экспоцентра в последние годы. Однако не менее важной задачей для нас является и сохранение исторической ценности этого величественного места. Увидеть кадры из прошлого, и оценить изменения участники экскурсии смогут с помощью специальных QR-кодов.

Первые экскурсии пройдут 22, 23 и 30 августа. Продолжительность каждой — три часа. Знакомить гостей с тайнами комплекса будет Оксана Пурик — профессиональный экскурсовод, специализирующаяся на авторских прогулках по необычным местам. Стоимость экскурсии составит 200 гривен. Все заработанные средства будут потрачены на восстановление и благоустройство Экспоцентра.

Записаться на экскурсию ВДНГ можно заполнив форму по ссылке

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