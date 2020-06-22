Мир драконов: каких мифических чудовищ можно увидеть этим летом в фэнтези-парке на ВДНГ

Мифы и легенды про драконов – огромных змеев, которые умеют летать и дышать огнем, есть практически у всех народов.

Без преувеличения, драконы – в числе самых популярных сказочных существ, которые вышли за пределы книг и покорили мировой кинематограф, видеоигры и прочий масскульт. Драконы бывают разные – в традициях стран Дальнего Востока они в основном изображаются добрыми покровителями людей. Западу свойственно изображать драконов в виде злых существ. В современной культуре драконы часто становятся хорошими друзьями детей, а в некоторых историях даже спасают героев от неприятностей. Фэнтези-парк «Живые драконы и Волшебные деревья», который работает до 31 июля на ВДНГ (метро «Выставочный центр») собрал 26 самых популярных драконов, известных миру сегодня. Все они выполнены в реалистичном размере, рычат, двигаются и машут крыльями. Некоторых из них лучше не трогать, но есть и такие, что позволяют посетителям покататься верхом. Рассказываем про самых интересных.

Фафнир – огнедышащий дракон из Скандинавии. В прошлом – человек, один из трех сыновей короля гномов, которого жадность превратила в Змея. Фафнир так отчаянно желал завладеть богатствами отца, что принял вид мифической рептилии. Чтобы не делиться деньгами, которые оставил братьям отец, Фафнир обратился в Змея и улегся на золоте. Огненное дыхание этого дракона настолько горячо, что может вскипятить реки. До того, как попасть в фэнтези-парк на ВДНГ, появлялся в художественном фильме «Кольцо Нибелунгов» и в сказках скандинавской мифологии.

Джозаар – еще один огнедышащий дракон, который был пойман в Персии. Очень коварное и лукавая существо. На родине Джозаар был ответственным за солнечные и лунные затмения. Иногда мог проглотить солнце просто, чтобы навредить. Получил бессмертие благодаря тому, что выпил воды из волшебного источника, и даже боги не смогли его остановить. В прошлом возглавлял армию демонов, а сейчас является одним из самых ценных драконов парка на ВДНГ.

Смауг (иногда может использовать имя Смог) – огнедышащий крылатый дракон, о котором писал в своем «Легендариуме» Дж. Р. Р. Толкин. Один из главных героев повести «Хоббит, или туда и обратно». Это очень опасный дракон. В 2770 году Третьей эпохи Средиземья Смауг уничтожил город Дейл и завладел сокровищами гномов Одинокой Горы. А в 2941 году, разгневанный появлением в его владениях отряда под руководством Торина Дубощита (это были тринадцать гномов и хоббит Бильбо Бэггинс), решил уничтожить Есгарот – город людей на Долгом озере. Смауг настолько известен, что в 2014 году на американском ТВ говорил голосом самого Бенедикта Камбербэтча. А к премьеры фильма «Хоббит: Пустошь Смауга» получил 54-метровый портрет на борту самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air New Zealand. В честь Смауга назван целый род африканских ящериц-поясохвостов, а сам он занимает седьмое место в списке самых богатых вымышленных персонажей по версии журнала Forbes. Его состояние оценили в 8,6 миллиарда долларов.

Шен Ланг – китайское божество. Дракон, обладающий властью над воздухом и климатом, повелитель жизни и смерти. Могущество Шена Ланга настолько велико, что на родине ему в древности поклонялись в храмах, а некоторые продолжают уважать и любить Шен Ланга еще и сегодня. Этот дракон очень любит подарки и их ему приносят достаточно, ведь если оставить Шен Ланга без даров, он может разозлиться и наказать людей плохой погодой. Тогда умрет урожай и не будет еды на столе.

Венгерский хвосторог – один из самых популярных драконов из повести про Гарри Поттера. Особенно опасен из-за своего засеянного шипами хвоста, который использует как ударное оружие. Способен извергать огонь на расстояние до пятнадцати метров. Питается козами, овцами и, если выпадает такая возможность, людьми. Известно лишь об одной победе, которую удалось одержать над Хвосторогом – его победил молодой ученик школы Хогвартс, по имени Гарри Поттер. Именно Гарри передал Хвосторога в фэнтези-парк ВДНГ, или дракон попал сюда другим образом организаторы выставки не комментируют. Гуляя по фэнтези-парку к Хвосторогу нужно приближаться очень осторожно, как спереди, так и сзади.

Малефисента – королева зла, некогда ведущая уединенную жизнь в заколдованном лесу, в окружении сказочных существ. После того, как в мир Малефисенты ворвались люди, ей пришлось встать на защиту своих подданных, призвать на помощь мощные темные силы и превратиться в злого дракона. Впервые она появилась на большом экране в диснеевском мультфильме 1959 года «Спящая красавица». Впоследствии Малефисента стала героиней известного телесериала «Однажды в сказке», а также главной героиней фильма «Колдунья». Малефисента превращается в дракона каждый раз, когда кто-то отказывается следовать ее злым планам или пытается им помешать.

Спайксторм – очень хороший японский дракон. Вегетарианец. Спайксторм был благопорядочным японским гражданином (хотя его мать родом из Швеции), пока высокий уровень налогов в Японии не заставил его отправиться на заработки в США. Там дракон завел собственную семью и начал жить очень насыщенной и интересной жизнью типичного американца.

Рюджин – дракон, который может превращаться в человека; основатель Японской императорской династии. Рюджин – важнейший из драконов в японской мифологии, поэтому о нем существует немало легенд. Отдельно стоит отметить историю о том, как медуза потеряла свои кости. Дело в том, что в свое время Рюджин захотел попробовать обезьянью печень и отправил медузу убить животное. Однако обезьяна оказалась умной и убежала. Когда медуза вернулась к своему обладателю ни с чем, Рюджин так разозлился, что сильно избил ее, после чего медуза навеки потеряла все свои кости.

Кока – еще один известный дракон родом из Португалии. Его суперсила – крепкие крылья. С их помощью Кока летает совершенно бесшумно. А учитывая, что этот дракон славится похищениями непослушных детей, лучше вести себя рядом с ним вежливо.

Фэнтези-парк «Живые драконы и Волшебные деревья» работает на ВДНГ ежедневно, с 10:00-20:30 по будням и с 10:00-21:00 по выходным.