Літо асоціюється з відпочинком, спекою та морозивом. Влітку ми як мінімум чотири тижні можемо присвятити собі, вирушивши у заслужену відпустку.

У наш час і в такій стресовій ситуації відпочинок для українців навіть важливіший, ніж зазвичай. Розваги, які нам так подобаються – чи це ігрові автомати онлайн , чи довгі прогулянки містом із близькими друзями – є джерелом позитивних емоцій, а ті, у свою чергу, знижують стрес.

І звичайно ж, влітку у нас є можливість досхочу начитатися, і ми вже підібрали для вас книги, які стануть в пригоді.

Кульбабове вино

Ця книжка — це спіймане та закупорене у пляшці літо. Це сторінки, що пахнуть спекою, легкістю та дитинством.

Ви наче йдете босоніж по свіжоскошеній траві і вдихаєте її аромат. Ваше волосся пестить літнє сонце, а з дому чути запах випічки.

Це книга, яка вчить нас дивуватися кожному новому дню і насолоджуватися кожною прожитою миттю, як… колись у дитинстві.

Двері до літа

Кожна жива істота на планеті Земля прагне знайти Двері до Літа. Де тепло, немає холоду, війни, ненависті, образ. Де тебе не зрадить друг, не обдурить наречена. У знаменитому романі Роберта Хайнлайна такі Двері шукають головний герой Деніел і його кіт. Книга читається легко та дуже швидко, від неї просто неможливо відірватися, тим паче, що письменник намагався спрогнозувати, яким буде 2000 рік, знаходячись у далекому 1956 році, а ми можемо перевірити його теорії.

ТОП літніх книг, які має прочитати кожен / freepik.com

Літній ранок, літня ніч

Це третя частина автобіографічної трилогії, започаткованої знаменитим романом «Кульбабове вино» Рея Бредбері в 1957 році.

Ви зустрінете тут знайомих персонажів.

Діти та безтурботне літо є героями більшої частини оповідань збірки. З властивою їхньому віку енергією хлопці шукають зустрічей із невідомим... Літні люди турбуються про збереження традицій, молодь зайнята пошуками кохання, а середнє покоління, як завжди, неуважне й не помічає нічого, окрім своїх справ.

Історії у збірнику здебільшого прості, але душе душевні.

Літня книга

Туве Янсон пише про фінське літо - не таке яскраве і багатобарвне як у нас, але з особливою містикою гротів, фіордів і похмурих лісів. Тут багато роздумів зовсім юного створіння, яке росте з людьми і такою потужною природою пліч-о-пліч.

Головна героїня «Літньої книги» – Софія, дитина з живим характером, у якій дивовижно вживаються тонкий спостерігач, мислитель та справжня хуліганка.

Вона розмірковує з бабусею про любов, життя і смерть, і тут же, з легкістю будь-якої дитини, починає пустувати і грати у свої ігри, навчаючись бути дорослою. Книга Туве Янсон багато в чому автобіографічна, а тому має особливий реалізм з нотками ностальгії. Автор доводить, що кожна людина, то окрема планета.

ТОП літніх книг, які має прочитати кожен / pixabay.com

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