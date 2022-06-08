ТОП літніх книг, які має прочитати кожен
Літо асоціюється з відпочинком, спекою та морозивом. Влітку ми як мінімум чотири тижні можемо присвятити собі, вирушивши у заслужену відпустку.
І звичайно ж, влітку у нас є можливість досхочу начитатися, і ми вже підібрали для вас книги, які стануть в пригоді.
Кульбабове вино
Ця книжка — це спіймане та закупорене у пляшці літо. Це сторінки, що пахнуть спекою, легкістю та дитинством.
Ви наче йдете босоніж по свіжоскошеній траві і вдихаєте її аромат. Ваше волосся пестить літнє сонце, а з дому чути запах випічки.
Це книга, яка вчить нас дивуватися кожному новому дню і насолоджуватися кожною прожитою миттю, як… колись у дитинстві.
Двері до літа
Кожна жива істота на планеті Земля прагне знайти Двері до Літа. Де тепло, немає холоду, війни, ненависті, образ. Де тебе не зрадить друг, не обдурить наречена. У знаменитому романі Роберта Хайнлайна такі Двері шукають головний герой Деніел і його кіт. Книга читається легко та дуже швидко, від неї просто неможливо відірватися, тим паче, що письменник намагався спрогнозувати, яким буде 2000 рік, знаходячись у далекому 1956 році, а ми можемо перевірити його теорії.
Літній ранок, літня ніч
Це третя частина автобіографічної трилогії, започаткованої знаменитим романом «Кульбабове вино» Рея Бредбері в 1957 році.
Ви зустрінете тут знайомих персонажів.
Діти та безтурботне літо є героями більшої частини оповідань збірки. З властивою їхньому віку енергією хлопці шукають зустрічей із невідомим... Літні люди турбуються про збереження традицій, молодь зайнята пошуками кохання, а середнє покоління, як завжди, неуважне й не помічає нічого, окрім своїх справ.
Історії у збірнику здебільшого прості, але душе душевні.
Літня книга
Головна героїня «Літньої книги» – Софія, дитина з живим характером, у якій дивовижно вживаються тонкий спостерігач, мислитель та справжня хуліганка.
Вона розмірковує з бабусею про любов, життя і смерть, і тут же, з легкістю будь-якої дитини, починає пустувати і грати у свої ігри, навчаючись бути дорослою. Книга Туве Янсон багато в чому автобіографічна, а тому має особливий реалізм з нотками ностальгії. Автор доводить, що кожна людина, то окрема планета.
Нагадаємо,