Микола Баграєв: "Чорноморскі Ігри" пройдуть в 2023 році у вільній незалежній Україні у звільненому українському Скадовську

Засновник фестивалю Микола Баграєв у День захисту дітей оголосив про старт підготовки до 19-го дитячого фестивалю «Чорноморські Ігри».

Сьогодні Міжнародний день захисту дітей. Без сумніву, більшість справ, які ми робимо впродовж життя – вони заради дітей, їхнього щасливого дитинства та перспективного майбутнього. Впевнений, усі, хто сьогодні бореться з рашистською агресією, виборюють, насамперед, мирне і гідне майбутнє дітей України. Впродовж 18 років наша команда проводила благодійний дитячий фестиваль «Чорноморскі Ігри» в Скадовську на Херсонщині. Казка на березі Чорного моря – гасло фестивалю , яке вигадали самі діти.

Понад 50 тисяч дітей з усіх куточків України вже стали учасниками цієї казки та більше мільйона осіб її гостями. Ми дуже хочемо, щоб ця казка продовжувалася і вже сьогодні заявляємо про початок підготовки до 19-х «Чорноморських Ігор»! Ми це робимо з вірою та впевненістю, що вони пройдуть в 2023 році у вільній незалежній Україні у звільненому українському Скадовську.

пресс-служба

Весь той час, що залишився до моменту звільнення Херсонщини від окупантів, ми своєю діяльністю намагатимемось всіляко підтримувати рідний нам регіон, де в Каховці народились «Таврійські Ігри», в Скадовську – «Чорноморські Ігри», в Херсоні – «Мельпомена Таврії». Важливо, що 24-й Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії» відбудеться з гаслом «голос Херсонщини» з 10 до 19 червня в 32-х театрах 20-ти міст 8-ми країн світк. Важливою також була перемога та сама участь Kalush Orchestra в Євробаченні.

Насамперед, щоб побачити ступінь підтримки України прихильниками цього грандіозного європейського пісенного конкурсу та для тих кількох необхідних слів в підтримку Маріуполя. Звичайно, це буде великим плюсом провести Євробачення 2023 в Україні. Чим більше буде перемог українців на європейських та світових аренах, тим більше ставатиме тих, хто допоможе наблизити головну перемогу України. Я дуже вдячний УКФ (Український культурний фонд) за високу експертну оцінку «Чорноморських Ігор» та за слова підтримки, в яких сказано: «перемігши окупанта, навіть у складних умовах має бути ангельська дитяча пісня надії й відбудови». Ми готуємося с особливим ентузіазмом і гарантуємо, що спільними зусиллями ми проведемо найкращий фестиваль «Чорноморскі Ігри» в найтеплішому та найдружелюбнішому українському місті Скадовську на Херсонщині!

пресс-служба

Нагадаємо,