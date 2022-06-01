Микола Баграєв: "Чорноморскі Ігри" пройдуть в 2023 році у вільній незалежній Україні у звільненому українському Скадовську
Засновник фестивалю Микола Баграєв у День захисту дітей оголосив про старт підготовки до 19-го дитячого фестивалю «Чорноморські Ігри».
Понад 50 тисяч дітей з усіх куточків України вже стали учасниками цієї казки та більше мільйона осіб її гостями. Ми дуже хочемо, щоб ця казка продовжувалася і вже сьогодні заявляємо про початок підготовки до 19-х «Чорноморських Ігор»! Ми це робимо з вірою та впевненістю, що вони пройдуть в 2023 році у вільній незалежній Україні у звільненому українському Скадовську.
Насамперед, щоб побачити ступінь підтримки України прихильниками цього грандіозного європейського пісенного конкурсу та для тих кількох необхідних слів в підтримку Маріуполя. Звичайно, це буде великим плюсом провести Євробачення 2023 в Україні. Чим більше буде перемог українців на європейських та світових аренах, тим більше ставатиме тих, хто допоможе наблизити головну перемогу України. Я дуже вдячний УКФ (Український культурний фонд) за високу експертну оцінку «Чорноморських Ігор» та за слова підтримки, в яких сказано: «перемігши окупанта, навіть у складних умовах має бути ангельська дитяча пісня надії й відбудови». Ми готуємося с особливим ентузіазмом і гарантуємо, що спільними зусиллями ми проведемо найкращий фестиваль «Чорноморскі Ігри» в найтеплішому та найдружелюбнішому українському місті Скадовську на Херсонщині!