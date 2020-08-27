Билл и Тед: фантастическая комедия в кино

Билл и Тед: фантастическая комедия в кино

Киану Ривз и Алекс Винтер, спустя 30 лет после появления фильма про Билла и Теда, вновь использовали телефонную будку для путешествий сквозь время и пространство.

На этот раз в новом фильме - «Билл и Тед», выход на экраны кинотеатров которого запланирован на 3 сентября 2020 года.

В первом фильме «Невероятные приключения Билла и Теда» (1989) неразлучные друзья узнают о том, что их музыка спасет мир в будущем, если, конечно, их не вытурят со школы за плохую успеваемость.

Билл и Тед: фантастическая комедия в кино / пресс-служба

Во втором фильме «Новые приключения Билла и Теда» (1991) подросшие лоботрясы спасаются от преследований злых роботов и Смерти, которые оказываются глупее самих героев.

В третьем фильме про Билла и Теда гость из будущего поручает рок-лузерам взять свои старые гитары и создать новую песню - песню, которая спасет планету.

Смогут ли Билл и Тед сочинить спасительный музыкальный хит и сделать мир прекрасным?

Ответ очевиден. Но то, как именно это им удастся, стоит увидеть.

Комедия «Билл и Тед» с 3 сентября в лучших кинотеатрах Украины. Не пропустите!