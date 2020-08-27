Билл и Тед: фантастическая комедия в кино
Киану Ривз и Алекс Винтер, спустя 30 лет после появления фильма про Билла и Теда, вновь использовали телефонную будку для путешествий сквозь время и пространство.
В первом фильме «Невероятные приключения Билла и Теда» (1989) неразлучные друзья узнают о том, что их музыка спасет мир в будущем, если, конечно, их не вытурят со школы за плохую успеваемость.
Во втором фильме «Новые приключения Билла и Теда» (1991) подросшие лоботрясы спасаются от преследований злых роботов и Смерти, которые оказываются глупее самих героев.
Смогут ли Билл и Тед сочинить спасительный музыкальный хит и сделать мир прекрасным?
Ответ очевиден. Но то, как именно это им удастся, стоит увидеть.
Комедия «Билл и Тед» с 3 сентября в лучших кинотеатрах Украины. Не пропустите!