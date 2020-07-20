Мой друг мистер Персиваль - семейный фильм о дружбе выходит в прокат

23 июля в украинский прокат выходит семейный приключенческий фильм «Мой друг мистер Персиваль», фильм-открытие фестиваля «Чилдрен Кинофест». Главную роль в нем исполнил обладатель премии «Оскар» Джеффри Раш.

По сюжету, успешный бизнесмен и счастливый глава семейства вспоминает свое детство, проведенное на скрытом от всего мира берегу океана. Он должен рассказать своей внучке необычную историю мальчика по прозвищу Шторм и пеликана-сироты – Мистера Персиваля. Историю опасных приключений и удивительной дружбы, которая повлияла на всю его жизнь.«Мой друг мистер Персиваль» был выбран в качестве фильма-открытия ежегодного фестиваля кино для детей и подростков «Чилдрен Кинофест» и занял второе место международной конкурсной программы по итогам зрительского голосования.

Фильм основан на мировом бестселлере Колина Тиле «Storm Boy» и одноименной популярной видеоигре. Повесть, рассказывающая о маленьком мальчике и его невероятной дружбе с пеликаном-сиротой в уединённом южно-австралийском Национальном парке Куронг, вот уже почти 50 лет восхищает и волнует читателей по всему миру. Режиссер Шон Сит увидел оригинальный фильм «Штормик и мистер Персиваль» после переезда в Австралию в 12 лет. Картина навсегда запомнилась Шону как глубоко эмоциональное кинематографическое переживание.Роль взрослого Штормика исполнил Джеффри Раш – обладатель премии «Оскар», трех премий Британской киноакадемии, двух «Золотых глобусов», четырех премий гильдии киноактёров, двух премий Американского института киноискусства и двух премии им. Хелпманна за работы в театре. Он является одним из немногих актеров во мире, обладающих «тройной короной актерского мастерства» – премиями «Оскар», «Эмми» и «Тони». «Мой друг мистер Персиваль» стал дебютной работой в кино для 13-летнего Финна Литтла, исполнителя главной детской роли.

Одной из главных особенностей фильма стали съемки живых пеликанов. Перед продюсерами стояли две задачи: как максимально задействовать реальных птиц в сценах и как установить ощутимую связь между животными и главным героем. Чтобы добиться этого, работу надо было начать за несколько месяцев до препродакшна фильма – и рискнуть, подключив к проекту дрессировщиков. Было найдено, спасено и выращено пять птиц. Работа с птицами, изобразившими троих персонажей – мистера Профессора, мистера Президента и мистера Персиваля – была похожа на кастинг настоящих актеров на роль. «У пеликанов очень сильные и разнообразные характеры», – говорит режиссер Шон Сит, – «Кроме того, они все научились разным трюкам. Одни хорошо играли в прятки, другие хорошо летали, поэтому мы могли делать выбор исходя из их умений».

выходит в украинский прокат в четверг, 23 июля.