Назван неожиданный лидер мирового проката 2020

24 сентября 2020 10:30 Алла Лысак
Назван неожиданный лидер мирового проката 2020
Назван неожиданный лидер мирового проката 2020
кадр из фильма

Зрители ждали Мулан и Довод, но пошли в кинотеатры на китайским фильм о войне.

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В 2020 году (по состоянию на сегодняшний день) неожиданным лидером мирового проката стал драматический фильм китайского производства на военную тематику «Восемь сотен».

С момента премьеры картина заработала 426 миллионов долларов, обогнав фильм «Плохие парни навсегда» с 424 млн долларов прибыли (этот фильм начали показывать еще до того, как кинотеатры закрылись из-за коронавируса). 

В «Восьми сотнях» речь идет о реальных событиях в 1937 году.

Тогда отряд китайский солдат на протяжении 4 дней защищал склад в Шанхае от японских войск.

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Как сообщают аналитики, общие сборы китайской драмы, вероятно, еще вырастут, смогут дотянуть до 445 млн долларов.

Что касается «Мулан» и «Довода», то экранизация мультфильма пока надежд не оправдывает, в мире она заработала 57 млн, а творение Нолана преодолело рубеж в 250 млн долларов.

Напомним,

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