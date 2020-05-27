Джорж Клуни: Предпочитаю не дергаться и всегда доводить работу до конца

27 мая в Днепре вышел свежий номер газеты «Теледом», на обложке — актер Джордж Клуни.

Читайте в №16-17:

- самое сокровенное Джорджа Клуни;

- 40 лет фильму «Экипаж». Как пропал «кадр века»;

- Светлане Светличной – 80. Как прославила актрису роль женщины «с низкой социальной ответственностью»;

- Днепропетровщина стала лидером по количеству пострадавших в ДТП;

- Людмила Касаткина: «Сниматься у мужа – это совсем не благо»;

А еще в «Теледоме» много интересных статей, тематических материалов о здоровье и красоте, психологии и поведении, кулинарные сюрпризы, игровые блоки сканвордов и кроссвордов, детские игровые площадки, юмор, гороскоп, афиша событий в городе, анонсы фильмов и телепрограмм.

Газета «Теледом» продается в Днепре, Кривом Роге, Каменском, Павлограде, Новомосковске, Никополе, Покрове, и представлена во всех районных центрах днепропетровской области. Рекомендованная цена - 8 грн. 00 коп.

Также покупайте «Теледом» или оформляйте подписку в нашем интернет-магазине. Это выгодно!