Ирина Мирошниченко: Я была первой крашеной блондинкой на телеэкране

21 июля 2020 23:20 Александр Кива
Ирина Мирошниченко: Я была первой крашеной блондинкой на телеэкране
Актриса Ирина Мирошниченко
пресс-служба

22 июля в Днепре вышел свежий номер газеты «Теледом», на обложке — актриса Ирина Мирошниченко.

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- Почему Олег Табаков не помогал сыну в актерской карьере;

- Ирония судьбы Льва Кассиля: автора «Вратаря республики» убил гол бразильцев;

- Чем дышат днепряне: формальдегидом и диоксидом азота;

- «Джаз на Днепре» не сдается коронавирусу;

А еще в «Теледоме» много интересных статей, тематических материалов о здоровье и  красоте, психологии и поведении, кулинарные сюрпризы, игровые блоки сканвордов и кроссвордов, детские игровые площадки, юмор, гороскоп, афиша событий в городе, анонсы фильмов и телепрограмм.

Газета «Теледом» продается в Днепре, Кривом Роге, Каменском, Павлограде, Новомосковске, Никополе, Покрове, и представлена во всех районных центрах днепропетровской области. Рекомендованная цена - 8 грн. 00 коп.

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Ирина Мирошниченко Теледом

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