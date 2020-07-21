Ирина Мирошниченко: Я была первой крашеной блондинкой на телеэкране
22 июля в Днепре вышел свежий номер газеты «Теледом», на обложке — актриса Ирина Мирошниченко.
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