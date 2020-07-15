Дмитрий Назаров: Любимое блюдо из детства – яичница с котлетами

15 июля 2020 17:30 Александр Кива
Дмитрий Назаров: Любимое блюдо из детства – яичница с котлетами
Дмитрий Назаров: Любимое блюдо из детства – яичница с котлетами

15 июля в Днепре вышел свежий номер газеты «Теледом», на обложке — актер Дмитрий Назаров.

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Читайте в №30:

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- «Я тебе один умный вещь скажу». Почему Фрунзик Мкртчян так рвался к смерти;

А еще в «Теледоме» много интересных статей, тематических материалов о здоровье и  красоте, психологии и поведении, кулинарные сюрпризы, игровые блоки сканвордов и кроссвордов, детские игровые площадки, юмор, гороскоп, афиша событий в городе, анонсы фильмов и телепрограмм.

Газета «Теледом» продается в Днепре, Кривом Роге, Каменском, Павлограде, Новомосковске, Никополе, Покрове, и представлена во всех районных центрах днепропетровской области. Рекомендованная цена - 8 грн. 00 коп.

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