Евгения Симонова: Посмотрев «Афоню», я зарыдала от своей физиономии с маленькими глазками

4 июля 2020 17:30 Александр Кива
Евгения Симонова: Посмотрев «Афоню», я зарыдала от своей физиономии с маленькими глазками
Актриса Евгения Симонова

1 июля в Днепре вышел свежий номер газеты «Теледом», на обложке — актриса Евгения Симонова.

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- Одна на всю жизнь любовь Натальи Селезневой;

- Почему последним пристанищем Татьяны Пельтцер стала психушка;

- Татьяне Друбич-60: «Моя главная роль - это моя жизнь»;

- Астрологи об июле: Парад планет и Лунное затмение;

- В Днепре появились неприкасаемые улицы – их названия менять нельзя.

А еще в «Теледоме» много интересных статей, тематических материалов о здоровье и  красоте, психологии и поведении, кулинарные сюрпризы, игровые блоки сканвордов и кроссвордов, детские игровые площадки, юмор, гороскоп, афиша событий в городе, анонсы фильмов и телепрограмм.

Газета «Теледом» продается в Днепре, Кривом Роге, Каменском, Павлограде, Новомосковске, Никополе, Покрове, и представлена во всех районных центрах днепропетровской области. Рекомендованная цена - 8 грн. 00 коп.

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