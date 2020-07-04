Евгения Симонова: Посмотрев «Афоню», я зарыдала от своей физиономии с маленькими глазками

1 июля в Днепре вышел свежий номер газеты «Теледом», на обложке — актриса Евгения Симонова.

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