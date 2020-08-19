Шарлиз Терон-45: Чтобы вытащить меня на свидание, надо просто набраться мужества

19 августа 2020 12:00 Александр Кива
Шарлиз Терон-45: Чтобы вытащить меня на свидание, надо просто набраться мужества
Актриса Шарлиз Терон
кадр из фильма

19 августа в Днепре вышел свежий номер газеты «Теледом», на обложке — актриса Шарлиз Терон.

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Читайте в №35:

- Как голос Сергея Чонишвили стал брендом;

- К 90-летию Олега Попова. От торговца мылом до самого популярного клоуна планеты;

- Схватить лето «за хвост»: где успеть отдохнуть;

- Как Гарри Поттер сделал миллионершей одну неудачницу;

А еще в «Теледоме» много интересных статей, тематических материалов о здоровье и  красоте, психологии и поведении, кулинарные сюрпризы, игровые блоки сканвордов и кроссвордов, детские игровые площадки, юмор, гороскоп, афиша событий в городе, анонсы фильмов и телепрограмм.

Газета «Теледом» продается в Днепре, Кривом Роге, Каменском, Павлограде, Новомосковске, Никополе, Покрове, и представлена во всех районных центрах днепропетровской области. Рекомендованная цена - 8 грн. 00 коп.

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