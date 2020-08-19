Шарлиз Терон-45: Чтобы вытащить меня на свидание, надо просто набраться мужества

19 августа в Днепре вышел свежий номер газеты «Теледом», на обложке — актриса Шарлиз Терон.

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