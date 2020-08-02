Шарлиз Терон шокировала фанов стрижкой: под ноль?
Актриса Шарлиз Терон решила озадачить поклонников изменениями во внешности.
Как отметила голливудская звезда, это видео было сделано еще восемь лет назад, когда она готовилась к съемкам фильма «Безумный Макс 4: Дорога ярости». Артистка, не задумываясь, согласилась на такую авантюру от сценаристов.
По случаю сегодняшнего показа фильма "Безумный Макс". Огромное спасибо за организацию сегодняшнего вечера! Так рада снова увидеть этот фильм на большом экране,‒ написала звезда под архивным видео.
Напомним,