Шарлиз Терон шокировала фанов стрижкой: под ноль?

2 августа 2020 16:00 Катерина Даниленко
Шарлиз Терон шокировала фанов стрижкой: под ноль?
Актриса Шарлиз Терон
социальная сеть Instagram

Актриса Шарлиз Терон решила озадачить поклонников изменениями во внешности.

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Знаменитость в своей соцсети опубликовала видео, на котором лишилась своих белокурых волос. Более того, новую стрижку Терон сделала собственноручно.

Как отметила голливудская звезда, это видео было сделано еще восемь лет назад, когда она готовилась к съемкам фильма «Безумный Макс 4: Дорога ярости». Артистка, не задумываясь, согласилась на такую авантюру от сценаристов.

По случаю сегодняшнего показа фильма "Безумный Макс". Огромное спасибо за организацию сегодняшнего вечера! Так рада снова увидеть этот фильм на большом экране,
‒ написала звезда под архивным видео.

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Впрочем, поклонники не на шутку взволновались, увидев такой пост кумира, но многие отметили, что Шарлиз прекрасно выглядит в любом образе: «Бесстрашная», «Это не смешно. Зачем так делать? Было лучше», «Супер! Тебе очень идет», «Прекрасна с любой стрижкой».

Напомним,

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