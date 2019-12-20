Вышел первый трейлер нового фильма «Довод» Кристофера Нолана

20 декабря 2019 14:30 Алла Лысак
Вышел первый трейлер нового фильма «Довод» Кристофера Нолана
Вышел первый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

Режиссер признался, что грядет его самый масштабный проект!

В Сети появился первый трейлер фильма Кристофера Нолана «Довод» и, как и всегда, вопросов после него у поклонников стало еще больше!

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Судя по всему, Нолан продолжил экспериментировать с жанрами, в  «Доводе», например, видны элементы и шпионского боевика, и триллера, и драмы. 

Главные роли получили Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон, но неизвестно, кого они играют. 

Судя по трейлеру, сюжет фильма будет строиться на путешествиях во времени, самые внимательные фанты режиссера нашли многочисленные сходства с  «Началом». Премьера фильма предварительно намечена на июль 2020 года.

Напомним,

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