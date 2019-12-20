Вышел первый трейлер нового фильма «Довод» Кристофера Нолана
Режиссер признался, что грядет его самый масштабный проект!
В Сети появился первый трейлер фильма Кристофера Нолана «Довод» и, как и всегда, вопросов после него у поклонников стало еще больше!
Главные роли получили Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон, но неизвестно, кого они играют.
Судя по трейлеру, сюжет фильма будет строиться на путешествиях во времени, самые внимательные фанты режиссера нашли многочисленные сходства с «Началом». Премьера фильма предварительно намечена на июль 2020 года.
Напомним,