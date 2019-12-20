Вышел первый трейлер нового фильма «Довод» Кристофера Нолана

Режиссер признался, что грядет его самый масштабный проект!

В Сети появился первый трейлер фильма Кристофера Нолана «Довод» и, как и всегда, вопросов после него у поклонников стало еще больше!

Судя по всему, Нолан продолжил экспериментировать с жанрами, в «Доводе», например, видны элементы и шпионского боевика, и триллера, и драмы.

Главные роли получили Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон, но неизвестно, кого они играют.

Судя по трейлеру, сюжет фильма будет строиться на путешествиях во времени, самые внимательные фанты режиссера нашли многочисленные сходства с «Началом». Премьера фильма предварительно намечена на июль 2020 года.

Напомним,