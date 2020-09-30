ТОП-5 советов, как избежать сезонной депрессии: настроение – осень

Как не впадать в уныние с наступлением первых холодов и пасмурной погоды?

На этой неделе в Украину пришло похолодание и первые сезонные дожди, а вместе с ними незамедлительно пришла и осенняя депрессия . Как не впадать в уныние, несмотря на серую погоду за окном, рассказал в студии «Сніданку з 1+1» постоянный эксперт утреннего шоу, психотерапевт Олег Чабан.

По словам психотерапевта, существует реальная взаимозависимость между первым осенним похолоданием и депрессией. Как показывают научные исследования, это связано с освещением - когда на улице уменьшается количество солнечного света и дни становятся короче, наш организм получает естественный импульс уменьшить свою активность. Но условия жизни в социуме и ритм жизни не меняется, поэтому люди впадают в уныние, которое иногда доходит до депрессии.

Настроение – осень: ТОП-5 советов, как избежать сезонной депрессии / pixabay.com

Но следует отличать просто плохое настроение и осеннюю депрессию.

Обычное плохое настроение должно иметь причину – испортили настроение на работе, поссорился с коллегой, конфликт в семье или что-то другое, – объясняет Олег Чабан. – А депрессия – это биохимический процесс, там причины может не быть, или причина очень формальная. Депрессия – это плохое настроение, снижение моторики, которое продолжается непрерывно – минимум две недели. Человек не выполняет никаких социальных функций, он не ходит на работу и не получает удовольствие от жизни.

Профессиональная помощь при осенней депрессии необходима, если:

1. Стабильно плохое настроение в течение двух недель2. Потеря удовольствия от жизни3. Асоциализация

По статистике, в самой большой группе риска - женщины. Они более склонны к любым эмоциональным расстройствам и страдают сезонными депрессиями в два раза чаще, чем мужчины.

ТОП-5 советов, как избежать осенней депрессии:

1. Проводите больше времени на солнце

2. Высыпайтесь (не менее 8:00)

3. Выполняйте физические упражнения до 17.00

4. Распределите рабочую нагрузку

5. Выделите время на приятное общение

Также депрессия коррелируется с тем, что мы едим. Поэтому, по совету психотерапевта, сейчас следует ограничить употребление сладкого, вредных продуктов и алкоголя. А взамен добавить в свой рацион больше сезонных фруктов и овощей.

Кроме того, эксперт «Сніданку з 1+1» дал несколько советов, как провести осенний вечер, чтобы зарядить себя энергией на следующий день: пообщайтесь с близким человеком, разложите ароматные травы по дому, посмотрите легкий фильм, наденьте удобную одежду, или лучший вариант – заведите домашнего любимца.

Настроение – осень: ТОП-5 советов, как избежать сезонной депрессии / pixabay.com

Напомним,