ТОП-5 советов, как избежать сезонной депрессии: настроение – осень

30 сентября 2020 00:50 Юлия Крутиева
ТОП-5 советов, как избежать сезонной депрессии: настроение – осень
Настроение – осень: ТОП-5 советов, как избежать сезонной депрессии
pixabay.com

Как не впадать в уныние с наступлением первых холодов и пасмурной погоды?

Читайте такжеЛегендарная мазь "Звездочка": польза и вред чудодейственного бальзама
На этой неделе в Украину пришло похолодание и первые сезонные дожди, а вместе с ними незамедлительно пришла и осенняя депрессия. Как не впадать в уныние, несмотря на серую погоду за окном, рассказал в студии «Сніданку з 1+1» постоянный эксперт утреннего шоу, психотерапевт Олег Чабан.

По словам психотерапевта, существует реальная взаимозависимость между первым осенним похолоданием и депрессией. Как показывают научные исследования, это связано с освещением - когда на улице уменьшается количество солнечного света и дни становятся короче, наш организм получает естественный импульс уменьшить свою активность. Но условия жизни в социуме и ритм жизни не меняется, поэтому люди впадают в уныние, которое иногда доходит до депрессии.

Настроение – осень: ТОП-5 советов, как избежать сезонной депрессии / pixabay.com

Но следует отличать просто плохое настроение и осеннюю депрессию.

Обычное плохое настроение должно иметь причину – испортили настроение на работе, поссорился с коллегой, конфликт в семье или что-то другое, – объясняет Олег Чабан. – А депрессия – это биохимический процесс, там причины может не быть, или причина очень формальная. Депрессия – это плохое настроение, снижение моторики, которое продолжается непрерывно – минимум две недели. Человек не выполняет никаких социальных функций, он не ходит на работу и не получает удовольствие от жизни.

Профессиональная помощь при осенней депрессии необходима, если:

Читайте такжеКак выбрать моющее средство для посуды, без вреда для здоровья: важные советы врача-дерматолога
1. Стабильно плохое настроение в течение двух недель
2. Потеря удовольствия от жизни
3. Асоциализация

По статистике, в самой большой группе риска - женщины. Они более склонны к любым эмоциональным расстройствам и страдают сезонными депрессиями в два раза чаще, чем мужчины.

ТОП-5 советов, как избежать осенней депрессии:

1. Проводите больше времени на солнце
2. Высыпайтесь (не менее 8:00)
3. Выполняйте физические упражнения до 17.00
4. Распределите рабочую нагрузку
5. Выделите время на приятное общение

Также депрессия коррелируется с тем, что мы едим. Поэтому, по совету психотерапевта, сейчас следует ограничить употребление сладкого, вредных продуктов и алкоголя. А взамен добавить в свой рацион больше сезонных фруктов и овощей.

Кроме того, эксперт «Сніданку з 1+1» дал несколько советов, как провести осенний вечер, чтобы зарядить себя энергией на следующий день: пообщайтесь с близким человеком, разложите ароматные травы по дому, посмотрите легкий фильм, наденьте удобную одежду, или лучший вариант – заведите домашнего любимца.

Настроение – осень: ТОП-5 советов, как избежать сезонной депрессии / pixabay.com

Напомним,

Облако тегов

психология советы врача осень депрессия Полезные советы

Материалы по теме

О чем молчат женщины: Хороший секс – это не о красивом теле или безупречной технике
Психология

О чем молчат женщины: Хороший секс – это не о красивом теле или безупречной технике
Легендарная мазь "Звездочка": польза и вред чудодейственного бальзама
ЗОЖ

Легендарная мазь "Звездочка": польза и вред чудодейственного бальзама
6 вопросов, которые следует задать новому партнеру перед сексом
Психология

6 вопросов, которые следует задать новому партнеру перед сексом
Семейка Бигфутов – мультфильм, который нельзя пропустить
Премьеры

Семейка Бигфутов – мультфильм, который нельзя пропустить

Популярное на сайте

Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко

Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко
Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)

Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)
Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Популярное видео

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 10 серию (эфир от 25.09.2020)

Слепая-2: смотреть онлайн 10 серию (эфир от 25.09.2020)
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK