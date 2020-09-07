Как выбрать идеальные колготки на сезон осень-зима: важные советы модницам
Уже осень, а значит совсем скоро украинские модницы начнут доставать более теплые вещи из гардероба и, конечно же, подбирать подходящие к новому образу колготки.
В теплый период – выбираем колготы или чулки телесного цвета. Ведь в тренде – эффект натуральных ножек. Нравятся черные колготки – подождите прохладной погоды. Ведь их следует носить под закрытую обувь.
Телесные колготки не должны быть плотнее 40 ден, – отмечает дизайнер Анастасия Иванова. – Плотные черные колготы можно носить только в холодное время года. Чем массивнее обувь, тем плотнее должны быть колготки.
Этот элемент одежды может выгодно подчеркнуть фигуру, если правильно подобрать размер. Тогда вы будете иметь желаемый результат.
Очень важно подбирать колготки вашего размера, чтобы не было лишних складочек, и они сидели идеально на ваших ножках,– комментирует дизайнер.
Всего есть 5 размеров колготок: так называемая единичка – для тех, кто имеет вес до 55 кг. Второй размер – для девушек весом до 65 кг. Таким образом, к каждому последующему размеру добавляем по 10 кг.
Фигуру они корректируют, украшают и делают естественный цвет кожи, – рассказывает дизайнер. – Также добавляют эффект фотошопа нашим ножкам.
Важно сделать так, чтобы не было видно, что на вас – чулки или колготки. Подтягивать, неважно это колготки или чулки, в любых общественных местах – просто табу,– делится правилами модного этикета дизайнер.
Кроме того, следует помнить, любое кружево на колготках или чулках – это эффект нижнего белья, оно должно быть незаметным. Если выбираете яркий цвет – то сделайте акцент только на колготках, чтобы ваш образ не был слишком пестрым.
Напомним,