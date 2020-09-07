Уже осень, а значит совсем скоро украинские модницы начнут доставать более теплые вещи из гардероба и, конечно же, подбирать подходящие к новому образу колготки.

Осень на порог – колготы из шкафа. Ведь именно в этот период они приобретают актуальность. Такие правила диктует нам модный этикет. В программе «Ранок з Україною» ведущие Мария Мельник и Григорий Герман выяснили, какие правила следует соблюдать при выборе колгот

В теплый период – выбираем колготы или чулки телесного цвета. Ведь в тренде – эффект натуральных ножек. Нравятся черные колготки – подождите прохладной погоды. Ведь их следует носить под закрытую обувь.

Телесные колготки не должны быть плотнее 40 ден, – отмечает дизайнер Анастасия Иванова. – Плотные черные колготы можно носить только в холодное время года. Чем массивнее обувь, тем плотнее должны быть колготки.

Как выбрать идеальные колготки на сезон осень-зима: важные советы модницам / pixabay.com

Этот элемент одежды может выгодно подчеркнуть фигуру, если правильно подобрать размер. Тогда вы будете иметь желаемый результат.

Очень важно подбирать колготки вашего размера, чтобы не было лишних складочек, и они сидели идеально на ваших ножках,

– комментирует дизайнер.

Всего есть 5 размеров колготок: так называемая единичка – для тех, кто имеет вес до 55 кг. Второй размер – для девушек весом до 65 кг. Таким образом, к каждому последующему размеру добавляем по 10 кг.

Фигуру они корректируют, украшают и делают естественный цвет кожи, – рассказывает дизайнер. – Также добавляют эффект фотошопа нашим ножкам.

Как выбрать идеальные колготки на сезон осень-зима: важные советы модницам / Pinterest

Так все же, колготки или чулки и в чем разница между ними? Чулки – идеальный выбор для теплой погоды. Они считаются более открытыми, из-за отсутствия так называемых «шортиков». Также они меньше сковывают движения и их легче подтянуть при необходимости. И конечно, они добавляют уверенности в себе, ведь считаются более сексуальными. А вот колготы – вариант более универсальный, ведь одеть вы их сможете и зимой. Они быстрее одеваются и заметно сглаживают фигуру, потому что скрывают все неровности, ими можно даже втянуть округлый животик. И все же лучше выбирать колготы или чулки в зависимости от погоды и мероприятия. Запомните главные правила.

Важно сделать так, чтобы не было видно, что на вас – чулки или колготки. Подтягивать, неважно это колготки или чулки, в любых общественных местах – просто табу,

– делится правилами модного этикета дизайнер.

Кроме того, следует помнить, любое кружево на колготках или чулках – это эффект нижнего белья, оно должно быть незаметным. Если выбираете яркий цвет – то сделайте акцент только на колготках, чтобы ваш образ не был слишком пестрым.

Напомним,