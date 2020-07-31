Как сделать модный тонкий ободок для волос своими руками: инструкция пошагово

31 июля 2020 20:30 Антонина Старовойт
Как сделать модный тонкий ободок для волос своими руками: инструкция пошагово
Как сделать модный тонкий ободок для волос своими руками: инструкция пошагово
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У лета есть еще целый месяц, чтобы вы продемонстрировали весь запас модных вещиц в арсенале.

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К примеру, можно сделать тонкий ободок для волос, который подчеркнет их красоту и создаст красивый образ в целом. Предлагаем создать ободок самостоятельно, чтобы подчеркнуть вашу индивидуальность. 

Вам понадобятся: 

  • два тоненьких кожаных ремешка ,
  • плоская резинка,
  • ножницы,
  • клей,
  • рулетка,
  • иголка,
  • нитки

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Пошаговая инструкция: 

  1. Для начала вам нужно сделать бантик.
  2. Возьмите полоску длиной около 20 см, сделайте большую петлю, затем еще одну поменьше и склейте их между собой. 
  3. Затем сделайте такие же петли с другой стороны и склейте их по такому же примеру.
  4. Еще одну часть ремешка отрежьте и закройте ей то место, где соединяются петельки. 
  5. У вас получится бантик. 
  6. Приклейте бантик к длинной кожаной полоске в подходящее по вашему мнению место. 
  7. Положите сверху тяжелое, чтобы деталь лучше приклеились.
  8. Далее вам остается пришить резинку.
  9. Для этого вам нужно обернуть ремешок вокруг головы.
  10. Он обязательно должен проходить от верхней части лба до затылка. 
  11. Затем вычтите из длины 13 сантиметров и отрежьте ремешок.
  12. Потом отрежьте еще 10 см резинки.
  13. Аккуратно пришейте резинку к ремешку.
  14. Элегантный ободок готов. 

Напомним, 

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