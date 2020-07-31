Как сделать модный тонкий ободок для волос своими руками: инструкция пошагово
31 июля 2020 20:30
Как сделать модный тонкий ободок для волос своими руками: инструкция пошагово
У лета есть еще целый месяц, чтобы вы продемонстрировали весь запас модных вещиц в арсенале.
волос, который подчеркнет их красоту и создаст красивый образ в целом. Предлагаем создать ободок самостоятельно, чтобы подчеркнуть вашу индивидуальность.
Вам понадобятся:
- два тоненьких кожаных ремешка ,
- плоская резинка,
- ножницы,
- клей,
- рулетка,
- иголка,
- нитки
- Для начала вам нужно сделать бантик.
- Возьмите полоску длиной около 20 см, сделайте большую петлю, затем еще одну поменьше и склейте их между собой.
- Затем сделайте такие же петли с другой стороны и склейте их по такому же примеру.
- Еще одну часть ремешка отрежьте и закройте ей то место, где соединяются петельки.
- У вас получится бантик.
- Приклейте бантик к длинной кожаной полоске в подходящее по вашему мнению место.
- Положите сверху тяжелое, чтобы деталь лучше приклеились.
- Далее вам остается пришить резинку.
- Для этого вам нужно обернуть ремешок вокруг головы.
- Он обязательно должен проходить от верхней части лба до затылка.
- Затем вычтите из длины 13 сантиметров и отрежьте ремешок.
- Потом отрежьте еще 10 см резинки.
- Аккуратно пришейте резинку к ремешку.
- Элегантный ободок готов.
Напомним,