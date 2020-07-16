Как сшить медицинскую маску своими руками: инструкция пошагово

Надоело ходить в скучных и обычных медицинских масках?

Вам понадобятся:

квадратный отрез плотного хлопка 45 см

две резинки длиной по 18 см

Заверните ткань гармошкой. Затем сложите ее вдвое. Края загните. Далее приметайте их вручную либо воспользуйтесь швейной машинкой. Затем проденьте резинки в маску и завяжите их узелком.

Со съемным фильтром

Проявите фантазию - и у вас получится ваша собственная маска, которая здорово будет сочетаться с вашим образом и мировоззрением. Предлагаем вам сразу несколько способов, как сшить собственную маску.

Этот способ хоть и более сложный, зато вы получите съемный фильтр, а значит, маска прослужит вам дольше. Для такой маски можно выбрать любую ткань, которая вам по душе, чтобы выделяться из общей массы и проявлять вашу уникальность.

Сперва раскроите ткань и фильтрующий материал. Прострочите ткань на машинке. Далее выверните маску внутренней частью. Вставьте в отверстия резинку и фильтр. Ваша маска готова.

Напомним,