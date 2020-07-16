Как сшить медицинскую маску своими руками: инструкция пошагово
Надоело ходить в скучных и обычных медицинских масках?
Вам понадобятся:
- квадратный отрез плотного хлопка 45 см
- две резинки длиной по 18 см
- Заверните ткань гармошкой.
- Затем сложите ее вдвое.
- Края загните.
- Далее приметайте их вручную либо воспользуйтесь швейной машинкой.
- Затем проденьте резинки в маску и завяжите их узелком.
Со съемным фильтром
Этот способ хоть и более сложный, зато вы получите съемный фильтр, а значит, маска прослужит вам дольше. Для такой маски можно выбрать любую ткань, которая вам по душе, чтобы выделяться из общей массы и проявлять вашу уникальность.
- Сперва раскроите ткань и фильтрующий материал.
- Прострочите ткань на машинке.
- Далее выверните маску внутренней частью.
- Вставьте в отверстия резинку и фильтр.
- Ваша маска готова.
Напомним,