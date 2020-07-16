Как сшить медицинскую маску своими руками: инструкция пошагово

16 июля 2020 17:00 Антонина Старовойт
Как сшить медицинскую маску своими руками: инструкция пошагово
Как сшить медицинскую маску своими руками: инструкция пошагово
pixabay.com

Надоело ходить в скучных и обычных медицинских масках?

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Проявите фантазию - и у вас получится ваша собственная маска, которая здорово будет сочетаться с вашим образом и мировоззрением. Предлагаем вам сразу несколько способов, как сшить собственную маску.

Вам понадобятся: 

  • квадратный отрез плотного хлопка 45 см
  • две резинки длиной по 18 см

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Простой способ

  1. Заверните ткань гармошкой. 
  2. Затем сложите ее вдвое. 
  3. Края загните. 
  4. Далее приметайте их вручную либо воспользуйтесь швейной машинкой. 
  5. Затем проденьте резинки в маску и завяжите их узелком.  

Со съемным фильтром 

Этот способ хоть и более сложный, зато вы получите съемный фильтр, а значит, маска прослужит вам дольше. Для такой маски можно выбрать любую ткань, которая вам по душе, чтобы выделяться из общей массы и проявлять вашу уникальность. 

  1. Сперва раскроите ткань и фильтрующий материал. 
  2. Прострочите ткань на машинке. 
  3. Далее выверните маску внутренней частью. 
  4. Вставьте в отверстия резинку и фильтр.
  5. Ваша маска готова. 

Напомним, 

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