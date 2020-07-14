Таинственный сад: новое фэнтези от продюсера "Гарри Поттера" и "Приключений Паддингтона"

14 июля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Таинственный сад: новое фэнтези от продюсера
Новое фэнтези "Таинственный сад"
пресс-служба

Этим летом в украинских кинотеатрах появится самое яркое семейное фэнтези этого сезона - "Таинственный сад" от продюсера франшиз "Гарри Поттер" и "Приключения Паддингтона" Дэвида Хеймана.

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В главных ролях – лауреат премии "Оскар" Колин Ферт, лауреат премии BAFTA Джули Уолтерс и очаровательная Дикси Егерикс. Лента поставлена по одноименному бестселлеру Фрэнсис Ходжсон Бернетт, который увидел свет в 1911 году и выдержал сотни переизданий на десятках языков, в том числе и на украинском.

По сюжету, девочка-сирота Мэри Леннокс переезжает в имение своего дяди Арчибальда Крейвена. Однажды Мэри находит за высоким забором фантастический сад с пальмами, яркими цветами и экзотическими птицами. Вместе с друзьями она раскрыть тайну этого удивительного места.

Таинственный сад - премьера нового фентези / пресс-служба

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Команда ленты собралась крайне звездная: режиссером выступил лауреат премии BAFTA Марк Манден, адаптировал книгу - Джек Торн, известный по пьесе "Гарри Поттер и Проклятое дитя", шоу "Скинс" и "Темные материи". Композитор ленты - лауреат премии "Оскар" Дарио Марианелли ("Искупление", "Приключения Паддингтона 2"), а за аутентичность костюмов отвечала Мишель Клэптон, известная по сериалам "Игра престолов" и "Корона".

Таинственный сад - премьера нового фентези / пресс-служба

"Таинственный сад" должен был появиться в украинских кинотеатрах еще 7 мая, но из-за карантина релиз был перенесен. Тем не менее новая картина Майкла Мандена обязательно попадет на большие экраны летом 2020-го.

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