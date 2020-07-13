Форпост: премьера военной драмы с Орландо Блум и Скоттом Иствудом
30 июля на экраны украинских кинотеатров выходит американская военная драма "Форпост".
Режжисером выступил Род Лури, а главные роли исполнили Скотт Иствуд, Калеб Лендри Джонс и Орландо Блум.
Фильм основан на реальных событиях случившихся в октябре 2009 года, во время проведения операции «Несокрушимая Свобода». В основе сюжета - сражение возле афганского села Камдеш за форпост Китинг, которое произошло 3 октября 2009 года между боевиками движения Талибан и силами международной коалиции.
Два солдата армии США Клинтон Ромеша (Clinton Romesha) и Тай Картер (Ty Carter) получили за сражение Медаль Почёта - высшую военную награду США. Картер стал консультантом фильма и сыграл одну из ролей. В съёмках было задействовано более десятка участников того боя.
Военная драма выходит в прокат 30 июля.