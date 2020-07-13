Форпост: премьера военной драмы с Орландо Блум и Скоттом Иствудом

30 июля на экраны украинских кинотеатров выходит американская военная драма "Форпост".

Фильм расскажет об форпосте и американских солдатах, что его защищали. Расположенный на северо-востоке Афганистана, неподалеку от пакистанской границы, форпост был построен для налаживания контакта с местными жителями и прекращения поставок оружия. Но не все могут принять чужие правила, поэтому капитан Бенджамин Китинг ( Орландо Блум ), штаб-сержант Клинт Ромеша (Скотт Иствуд) и отряд американских солдат вступают в неравный бой с превосходящими силами талибов, чтобы защитить форпост и просто выжить.

Американская военная драма "Форпост" / пресс-служба

Режжисером выступил Род Лури, а главные роли исполнили Скотт Иствуд, Калеб Лендри Джонс и Орландо Блум.

Американская военная драма "Форпост" / пресс-служба

Фильм основан на реальных событиях случившихся в октябре 2009 года, во время проведения операции «Несокрушимая Свобода». В основе сюжета - сражение возле афганского села Камдеш за форпост Китинг, которое произошло 3 октября 2009 года между боевиками движения Талибан и силами международной коалиции.

Два солдата армии США Клинтон Ромеша (Clinton Romesha) и Тай Картер (Ty Carter) получили за сражение Медаль Почёта - высшую военную награду США. Картер стал консультантом фильма и сыграл одну из ролей. В съёмках было задействовано более десятка участников того боя.

Военная драма выходит в прокат 30 июля.