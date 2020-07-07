Нотр-Дам: романтическая комедия выходит в прокат

7 июля 2020 12:30 Александр Кива
Нотр-Дам: романтическая комедия выходит в прокат
Нотр-Дам: романтическая комедия выходит в прокат

9 июля на экраны украинских кинотеатров выходит французская романтическая комедия «Нотр-Дам».

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Суматошный мир главной героини, парижанки Мод почти полностью состоит из неудобных вопросов, прихотей бывшего мужа и придирок истеричного начальника. Несмотря на это, девушка успевает заботиться о двух детях и заниматься архитектурой – и случайно выигрывает конкурс на реставрацию площади великого собора Нотр-Дам. Эта забавная ошибка позволяет ей не только заново построить свою карьеру, но и начать романтическое приключение в лучшем месте для любви – Париже.

Режиссером, сценаристом и исполнительницей главной роли в фильме выступила француженка Валери Донзелли.

«Париж – мой обретенный родной город, и я хотела выразить свою любовь к нему. Городу живется непросто со времен террористических атак 2015 года, и последние годы мы как будто находимся в постоянном хаосе. Париж даже стал звучать по-другому – сейчас мы часто слышим вой полицейских сирен. Я хотела вернуть красоту города на первый план, но при этом не преуменьшать ежедневную жизнь парижан», – комментирует фильм Валери.

Съемки картины прошли на территории собора до разрушительного пожара, который произошел в апреле 2019 года: «За время съемок я регулярно посещала Нотр-Дам, я привязалась к нему, я чувствовала все раны, которые нанес зданию огонь. Мы стали последними, кто вел съемку снаружи и внутри собора. И теперь по чистой случайности дискуссия о модернистском и консервативном подходах к реконструкции, которая ведется в фильме, происходит и в жизни».

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Фильм Донзелли был показан на международном кинофестивале в Локарно, где претендовал на премию Variety Piazza Grande Award. Украинские зрители впервые увидели картину в рамках ежегодного фестиваля «Вечера французского кино».

Романтическая комедия «Нотр-Дам» выходит в украинский прокат 9 июля.

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