Игорь Ласточкин признался, почему редко показывает свою супругу: Она не актриса вообще

Победитель Танці з зірками Игорь Ласточкин приоткрыл занавес личной жизни.

Шоумен Игорь Ласточкин и его супруга Анна в этом месяце отметили 11 годовщину со дня свадьбы. Пара счастлива в браке и воспитывает 6-летнего сына Радмира. Однако мало кто знает, как выглядит супруга юмориста, ведь он крайне редко публикует с ней совместные фото и не появляется на публичных мероприятиях.

В шоу «Экзамен» с Машей Ефросининой Игорь объяснил, что жена не комфортно чувствует себя перед камерой. Она не любит представать в своем «домашнем виде» перед публикой.

Шоумен Игорь Ласточкин с женой Анной / социальная сеть Instagram

Когда Ласточкин просит ее сделать селфи, то в ответ слышит: «Я не в том одета, я не так выгляжу, мне надо привести себя в порядок».

Телеведущий принимает такую позицию Анны, к тому же, ему не нравится, как она позирует для фото. По словам шоумена, в обычной жизни его возлюбленная очень жизнерадостная и веселая, но как только включается камера ‒ улыбка исчезает с ее лица.

Шоумен Игорь Ласточкин с женой Анной / социальная сеть Instagram

Однажды актер сделал попытку записать с женой развлекательный видеоролик, но эта затея не увенчалась успехом.

«Она не актриса вообще», ‒ утверждает Ласточкин.

Напомним,