Игорь Ласточкин признался, почему редко показывает свою супругу: Она не актриса вообще
Победитель Танці з зірками Игорь Ласточкин приоткрыл занавес личной жизни.
В шоу «Экзамен» с Машей Ефросининой Игорь объяснил, что жена не комфортно чувствует себя перед камерой. Она не любит представать в своем «домашнем виде» перед публикой.
Когда Ласточкин просит ее сделать селфи, то в ответ слышит: «Я не в том одета, я не так выгляжу, мне надо привести себя в порядок».
Телеведущий принимает такую позицию Анны, к тому же, ему не нравится, как она позирует для фото. По словам шоумена, в обычной жизни его возлюбленная очень жизнерадостная и веселая, но как только включается камера ‒ улыбка исчезает с ее лица.
«Она не актриса вообще», ‒ утверждает Ласточкин.
Напомним,