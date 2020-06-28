Игорь Ласточкин признался, почему редко показывает свою супругу: Она не актриса вообще

28 июня 2020 13:00 Катерина Даниленко
Игорь Ласточкин признался, почему редко показывает свою супругу: Она не актриса вообще
Шоумен Игорь Ласточкин
социальная сеть Instagram

Победитель Танці з зірками Игорь Ласточкин приоткрыл занавес личной жизни.

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Шоумен Игорь Ласточкин и его супруга Анна в этом месяце отметили 11 годовщину со дня свадьбы. Пара счастлива в браке и воспитывает 6-летнего сына Радмира. Однако мало кто знает, как выглядит супруга юмориста, ведь он крайне редко публикует с ней совместные фото и не появляется на публичных мероприятиях.

В шоу «Экзамен» с Машей Ефросининой Игорь объяснил, что жена не комфортно чувствует себя перед камерой. Она не любит представать в своем «домашнем виде» перед публикой.

Шоумен Игорь Ласточкин с женой Анной / социальная сеть Instagram

Когда Ласточкин просит ее сделать селфи, то в ответ слышит: «Я не в том одета, я не так выгляжу, мне надо привести себя в порядок».

Телеведущий принимает такую позицию Анны, к тому же, ему не нравится, как она позирует для фото. По словам шоумена, в обычной жизни его возлюбленная очень жизнерадостная и веселая, но как только включается камера ‒ улыбка исчезает с ее лица.

Шоумен Игорь Ласточкин с женой Анной / социальная сеть Instagram

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Однажды актер сделал попытку записать с женой развлекательный видеоролик, но эта затея не увенчалась успехом.

«Она не актриса вообще», ‒ утверждает Ласточкин.

Напомним,

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