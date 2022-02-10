Богдан Осадчук: Я очень строг к себе

Комедия «Лучшие выходные» стартовала в кинотеатрах 2 февраля и уже возглавила украинский прокат за прошлый уик-энд. Одну из главных ролей в фильме сыграл актер Богдан Осудчук. Об этом и состоялся наш разговор.

Богдан, как ты попал в фильм «Лучшие выходные»?

Я записал пробы и ждал долго ответ. Однажды утром мне позвонил мой агент и сказал: «Бодя, срочно едь на пробы на Film.ua». И практически сонным помчался туда.

Расскажи о своем герое.

Влад – добрый, столичный парень. Он делает классные вещи, пытается донести до людей что-то важное, ценное. Если бы не он – не было перестроек у других персонажей. А еще мой персонаж – участник группы VERKA SERDUCHKA. Не хочу спойлерить – лучше смотрите фильм. (Улыбается.)

А сам в музыкальную индустрию не хотел бы? Развиваться в этом направлении.

Я хотел бы попробовать, много думал об этом, ведь присутствует какой-то авантюризм. Есть тенденция даже сугубо по моей внешности – такой себе украинский Джастин Бибер. Такую позицию можно было бы вполне занять в шоу-бизнесе. А разорваться между актерской карьерой, вокальной и блогерской – достаточно сложно. И еще сложно было бы найти время на репетиции, занятия с педагогом по вокалу и так далее. Скажу так: возможно когда-то, но не сейчас.

Если выбирать музыкальный инструмент, то это будет…

Гитара.

Твой герой – романтичный, заботливый. В реальной жизни все так же или наоборот?

Да. Я такой же и в жизни. Самый обычный.

На площадке ты активно взаимодействовал с VERKA SERDUCHKA & band и актрисой Алиной Чебан. С кем работать было легче? Почему?

Помню, в свой первый съемочный день я общался с Алиной. Мы быстро нашли общий язык, было легко и просто. Она очень приятная и открытая.

С Веркой – это отдельная история. То, как работает Данилко – дорогого стоит. Когда я получил сценарий, посмотрев, где были прописаны с ним сцены, был немного обескуражен, ведь у него не был прописан текст. И тогда стало понятно, что он будет импровизировать. И мы понимали, что будем именно от него отталкиваться. Данилко – мастер импровизации, профессионал своего дела. А какая энергетика была – не передать словами.

Расскажи читателям «Теленедели», почему стоит пойти на фильм «Лучшие выходные».

В этом фильме, который мы сняли, есть любовь. Каждый из актеров вложил частичку любви в этот проект. А это самое главное, что есть в нашей жизни. Ну и, конечно, настоящая дружба.

Как восстанавливаешь энергию?

По-разному. Главное – поспать. Это лучший отдых. Я высыпаюсь, чувствую хорошо и могу дальше горы свернуть. (Улыбается.)

Лучшие выходные для тебя – какие они?

Рабочие выходные. Как бы это пафосно не звучало. Я настолько наотдыхался, что немного разленился. Хочется привести себя в режим, чтобы этот режим поспособствовал росту. Хочу постоянную работу, работать и работать чуть ли не до потери пульса. И только потом, когда-то, я сделаю себе выходной: просто сам останусь дома, перезагружу мозг.

Расскажи, что со съемок запомнилось больше всего?

Выделить что-то одно – сложно. На съемках мы круто провели время и оторвались. От начала и до конца было весело.

Также хочу выразить отдельную благодарность режиссеру Владу Климу за то, что он крутой, он быстро находил коннект, объяснял легко, что и как нужно в кадре. Он верил в меня и я был вдохновлен.

И благодарен Елене Прилипко – это кастинг-директор Film.ua. Она круто подобрала актерский состав. Лена поверила в меня и это безумно приятно. Лена приезжала на площадку, контролировала моменты, всегда была в процессе. Мало кто из кастинг-директоров вообще приезжают на съемки. Но Лена невероятная. Спасибо ей за все!

Какое место в Киеве – твое любимое?

Подол. Он особенный. Там нет высоток, нет больших магистралей, тихо и комфортно, особенно если заехать подальше. На Подоле жизнь совсем другая.

О какой роли ты мечтаешь?

Я бы хотел быть многогранным актером — быть разным. Не быть актером одной роли, одного жанра. Ты приходишь на съемки и на протяжении года играешь одного и того же героя, только в разных проектах и стает не сильно интересно. А когда ты играешь и маньяка, и красавчика, и убийцу, и любовника, грубо говоря, всех, тогда люди хотят на тебя смотреть.

А от какой роли отказался? Никогда не согласился.

Я понимаю, что это кино. Но, если понимаю, что оно может как-то задеть чувства, именно как-то негативно отразиться на зрителе, то только тогда откажусь. Если кино несет вред, это уже не моя история. Я дорожу зрителем.

Ты строго относишься к своим успехам и своему творчеству в целом?

Я тот человек, который очень строг к себе. Бывает даже, что нет уверенности, сомневаюсь в себе, некая закомплексованность. Я борюсь с этим, хоть это и тяжело. Нужно быть уверенным в себе.

Какая твоя любимая роль на сегодняшний момент?

Пока что такой роли нет. Возможно, где-то через год вам на интервью и скажу. (Улыбается.)

Каким для тебя был 2021 год?

Он быстро пролетел. Был как и насыщенным, так и ненасыщенным одновременно. Почувствовал, что в моменте много чего потерял и много чего приобрел. Потери достаточно сильно сказывались на моем ментальном здоровье. Я ощущал их полностью – это ранило, убивало. Чтобы реабилитироваться, потребовалось много времени. И я ощутил легкость, свободу. 2022-й я начал с чистого листа.