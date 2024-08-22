Ірина Кудашова прокоментувала чутки про роман з актором Богданом Осадчуком

Акторка фільму «Смак свободи» та учасниця інтелектуально-розважального шоу «єПитання» Ірина Кудашова розповіла про табу в особистому житті.

На День Незалежності, 24 серпня о 16:00 на глядачів Нового каналу чекатиме надихаюча прем’єра романтичної комедії «Смак свободи», головну роль у якій зіграла акторка Ірина Кудашова . Це історія про здійснення мрії та справжнє кохання. А от чи є місце цьому прекрасному почуттю в реальному житті зірки?

Під час зйомок третього сезону інтелектуально-розважального шоу «єПитання», перший випуск якого глядачі побачать 26 серпня, Ірина розказала, що насправді пов’язує її з актором Богданом Осадчуком та з ким із чоловіків вона б не стала будувати стосунки ніколи.

Я Богдана дуже люблю, він класний. Ми з ним знайомі вже стільки років. І так вийшло, що зараз стали дуже близькими одне для одного. Ми, напевно, вже в трьох проєктах знімалися разом і здружилися, – зізналася Ірина Кудашова. – Нас затверджують у пару, ми йдемо і граємо. І виходить так, що 90% часу проводимо разом. Але це просто дружба.

Акторка Ірина Кудашова / Пресслужба Нового каналу

Та все ж серце акторки зайняте. Та через шалений графік на романтику не надто вистачає часу.

У мене є хлопець, ми живемо разом. У стосунках наша пара недовго, десь чотири з половиною місяці. Для мене було табу зустрічатися з людьми зі сфери шоу-бізнесу, тому він взагалі займається іншим – працює на іноземну компанію, – розповіла Ірина Кудашова. – На жаль, спільного часу через постійні зйомки в нас дуже мало. Але якщо він в обох нас є, то ми ходимо разом на масаж, у кіно чи в ресторани.

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