Джареда Лето номинировали как худшего актера за роль в фильме "Доме Gucci"

8 февраля 2022 19:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Джареда Лето номинировали как худшего актера за роль в фильме
Актер Джаред Лето
Fotobank / GettyImages

50-летнего актера Джареда Лето номинировали на антипремию "Золотая малина".

Читайте такжеСтали известны номинанты на премию Оскар-2022
Фильм Ридли Скотта "Дом Gucci" наделал много шума. Отзывы о картине были очень противоречивыми. Несмотря на то, что в фильме первоклассный голливудский актерский состав (Сальма Хайек, Джаред Лето, Леди Гага, Аль Пачино и многие другие), игра актеров вызвала вопросы у зрителей.

Джаред Лето в фильме исполнил роль Паоло Гуччи, и стал номинантом на антипремию "Золотая малина". Кроме него на антинаграду за роль второго плана претендуют также Бен Аффлек («Последняя дуэль»), Ник Кэннон («Ограбление по-джентльменски»), Мэл Гибсон («Опасный») и Гарет Кигэн («Диана: Мюзикл»).

Джаред Лето в роли Паоло Гуччи / twitter.com/FilmUpdates

Отметим, что ранее в интервью бывший креативный директор дома Gucci – Том Форд – негативно высказался об игре Джарета Лето в фильме. Мужчина раскритиковал актера за то, что в кадре он показал Паоло Гуччи "каким-то умственно отсталым", хотя дизайнер таким не являлся.

Интересный факт, что фильм "Дом Gucci" представлен в большинстве номинаций на премию Гильдии киноактеров США. Например, в категории "Лучший актерский состав в фильме". К слову, Джареда Лето отметили в категории "Лучшая мужская роль второго плана", а Леди Гагу – "Лучшая женская роль в фильме".

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Джаред Лето Золотая малина кино новости номинация Дом Gucci

Материалы по теме

Орел и Решка: ведущий попал в жуткое ДТП в Мозамбике – 7 машин протаранено, 5 человек в больнице
Новости

Орел и Решка: ведущий попал в жуткое ДТП в Мозамбике – 7 машин протаранено, 5 человек в больнице
Стали известны номинанты на премию Оскар-2022
События

Стали известны номинанты на премию Оскар-2022
Роман Мищеряков рассказал, по какому принципу они с девушкой выбирают друг другу подарки
Новости

Роман Мищеряков рассказал, по какому принципу они с девушкой выбирают друг другу подарки
Стосується кожного: Хайп на ребенке (эфир от 08.02.2022)
Телешоу

Стосується кожного: Хайп на ребенке (эфир от 08.02.2022)

Популярное на сайте

Что подарить любимой на День святого Валентина

Что подарить любимой на День святого Валентина
Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
Папик: смотреть 4 серию онлайн

Папик: смотреть 4 серию онлайн
Деревянный гребешок: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.02.2022)

Деревянный гребешок: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.02.2022)

Популярное видео

Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
Папик: смотреть 4 серию онлайн

Папик: смотреть 4 серию онлайн
Деревянный гребешок: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.02.2022)

Деревянный гребешок: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.02.2022)
Папик: смотреть 3 серию онлайн

Папик: смотреть 3 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK