Джареда Лето номинировали как худшего актера за роль в фильме "Доме Gucci"

50-летнего актера Джареда Лето номинировали на антипремию "Золотая малина".

Фильм Ридли Скотта "Дом Gucci" наделал много шума. Отзывы о картине были очень противоречивыми. Несмотря на то, что в фильме первоклассный голливудский актерский состав (Сальма Хайек, Джаред Лето , Леди Гага, Аль Пачино и многие другие), игра актеров вызвала вопросы у зрителей.

Джаред Лето в фильме исполнил роль Паоло Гуччи, и стал номинантом на антипремию "Золотая малина". Кроме него на антинаграду за роль второго плана претендуют также Бен Аффлек («Последняя дуэль»), Ник Кэннон («Ограбление по-джентльменски»), Мэл Гибсон («Опасный») и Гарет Кигэн («Диана: Мюзикл»).

Джаред Лето в роли Паоло Гуччи / twitter.com/FilmUpdates

Отметим, что ранее в интервью бывший креативный директор дома Gucci – Том Форд – негативно высказался об игре Джарета Лето в фильме. Мужчина раскритиковал актера за то, что в кадре он показал Паоло Гуччи "каким-то умственно отсталым", хотя дизайнер таким не являлся.

Интересный факт, что фильм "Дом Gucci" представлен в большинстве номинаций на премию Гильдии киноактеров США. Например, в категории "Лучший актерский состав в фильме". К слову, Джареда Лето отметили в категории "Лучшая мужская роль второго плана", а Леди Гагу – "Лучшая женская роль в фильме".