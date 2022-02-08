Джареда Лето номинировали как худшего актера за роль в фильме "Доме Gucci"
50-летнего актера Джареда Лето номинировали на антипремию "Золотая малина".
Джаред Лето в фильме исполнил роль Паоло Гуччи, и стал номинантом на антипремию "Золотая малина". Кроме него на антинаграду за роль второго плана претендуют также Бен Аффлек («Последняя дуэль»), Ник Кэннон («Ограбление по-джентльменски»), Мэл Гибсон («Опасный») и Гарет Кигэн («Диана: Мюзикл»).
Отметим, что ранее в интервью бывший креативный директор дома Gucci – Том Форд – негативно высказался об игре Джарета Лето в фильме. Мужчина раскритиковал актера за то, что в кадре он показал Паоло Гуччи "каким-то умственно отсталым", хотя дизайнер таким не являлся.
Интересный факт, что фильм "Дом Gucci" представлен в большинстве номинаций на премию Гильдии киноактеров США. Например, в категории "Лучший актерский состав в фильме". К слову, Джареда Лето отметили в категории "Лучшая мужская роль второго плана", а Леди Гагу – "Лучшая женская роль в фильме".