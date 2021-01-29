Джаред Лето потерял свою статуэтку "Оскара"

29 января 2021 17:20 Юлия Крутиева
Джаред Лето потерял свою статуэтку
Рок-музыкант и актер Джаред Лето
Fotobank / GettyImages

Актер Джаред Лето признался, что статуэтка Оскар "исчезла".

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В 2014 году американский рок-музыкант и актер Джаред Лето получил статуэтку "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. Однако награду он потерял, пишет NME.

Случилось это во время переезда звезды в новый особняк в Лос-Анджелесе. Об исчезновении "Оскара" он узнал не сразу.

Я узнал, что она пропала вот уже более трех лет назад. Я этого не знал и не думаю, что кто-то хотел бы мне сообщать об этом.

Джаред Лето получил в 2014 году Оскар за лучшую мужскую роль второго плана / Fotobank / GettyImages

Джаред добавил, что надеется, что о его статуэтке позаботятся те, у кого она сейчас. Актер отметил, что хотелось бы думать, что награда "в надежных руках".

Напомним,

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