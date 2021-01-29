Джаред Лето потерял свою статуэтку "Оскара"
Актер Джаред Лето признался, что статуэтка Оскар "исчезла".
Случилось это во время переезда звезды в новый особняк в Лос-Анджелесе. Об исчезновении "Оскара" он узнал не сразу.
Я узнал, что она пропала вот уже более трех лет назад. Я этого не знал и не думаю, что кто-то хотел бы мне сообщать об этом.
Джаред добавил, что надеется, что о его статуэтке позаботятся те, у кого она сейчас. Актер отметил, что хотелось бы думать, что награда "в надежных руках".
Напомним,