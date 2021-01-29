МАСКА: Оля Полякова не устоит перед чарами нового героя – Носорога

В эту субботу, 30 января, в 21:00 на телеканале «Украина» выйдет второй выпуск масштабного шоу «МАСКА», украинской адаптации всемирно известного формата The Masked Singer.

Во втором эпизоде грандиозного шоу канала «Украина» зрителей ждет немало сюрпризов и загадок. В частности, своим талантом поразит мужественный Носорог, образ которого создала художник по костюмам Леся Патока.

В Носорога я заложила идею рейсайкла, – говорит Леся Патока. – Очень горжусь тем, что руководство канала дало возможность донести этот мировой тренд о переработке вторсырья. Легенда нашего Носорога такова: он боевой, прошел много боев, на нем не осталось живого места, поэтому он прикрыл свое тело латами. Мы использовали кроссовки, мотокуртки, кожаные штаны и прочее – разрезали на кусочки и собирали заново.

МАСКА: герой шоу Носорог / пресс-служба канала Украина

Этот герой – невероятно сильный и спортивный, в оригинальном шоу «МАСКА» удивит и зрителей, и звездных детективов. Так, перед чарами Носорога не устоит и Королева ночи Оля Полякова, ведь он на своих мужественных руках будет носить ее по сцене.

У меня 68 килограммчиков счастья, а он так меня поднимает! – восторженно отмечает Оля Полякова.

Какая звезда могла замаскироваться в этом образе – предстоит отгадать зрителям. Но Носорог дал несколько подсказок о своей личности, чтобы сделать это было легче.

Привет, прекрасная половина человечества! Я здесь только ради вас, – начал свой рассказ Носорог. – Наконец у нас появилась возможность познакомиться, узнать друг друга лучше и, возможно, влюбиться. Я уверен, что среди вас, красавицы, есть именно та, кто украдет мое сердце и завладеет всеми моими мыслями. Красотки, мужчина ваших желаний уже здесь. Я – сила, я – мужество, я – Носорог!

МАСКА: герой шоу Носорог / пресс-служба канала Украина

На сцене грандиозного шоу «МАСКА» Носорог поразит проникновенным исполнением легендарной песни «Canción del mariachi», которую пели Антонио Бандерас и группа Los Lobos. Также во втором выпуске проекта зрители увидят впечатляющие выступления эффектной Бабки, веселого Буряка, игривой Крапанки, магического Мольфара, невероятно милого Циклопа, роскошной Павы и величественного Льва. Какие знаменитости могли спрятаться под этими неимоверными костюмами?

Смотрите второй выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» в эту субботу, 30 января, в 21:00 на канале «Украина».