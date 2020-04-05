Кэти Перри в необычной манере раскрыла пол будущего ребенка от Орландо Блума

И хоть свадьба знаменитостей перенеслась из-за пандемии коронавируса, расстраиваться они не собираются.

Месяц назад певица Кэти Перри и актер Орландо Блум признались общественности, что совсем скоро они станут родителями. Сообщила об этом исполнительница в оригинальной манере ‒ клипом на новую песню. Звезда в кадре позировала в полупрозрачном белом платье с округлившимся животиком.

Рассекретить пол ребенка звездная пара решила также креативно. Артистка опубликовала в своем Instagram портрет Орландо, на котором он запечатлен с измазанным розовыми сливками лицом. А в подписи к снимку написала: «Это девочка».

Орландо Блум на вечеринке в честь будущего ребенка / социальная сеть Instagram

Ранее певица признавалась, что еще никогда не держала в тайне такие важные события. После выхода клипа она не могла нарадоваться, что поделилась со всем миром самой важной новостью в своей жизни. А после выступления на финале Кубка мира по женскому крикету ICC Women's артистка поблагодарила зрителей за теплый прием и добавила: «Надеюсь, у нас будет девочка». Пожелание будущей мамы сбылось, с чем ее и поздравляем!

К слову, для Пэрри будущий малыш станет первенцем, Блум же воспитывает девятилетнего сына Флинна от бывшей жены, модели Миранды Керр.

Напомним,