Кэти Перри в необычной манере раскрыла пол будущего ребенка от Орландо Блума
И хоть свадьба знаменитостей перенеслась из-за пандемии коронавируса, расстраиваться они не собираются.
Рассекретить пол ребенка звездная пара решила также креативно. Артистка опубликовала в своем Instagram портрет Орландо, на котором он запечатлен с измазанным розовыми сливками лицом. А в подписи к снимку написала: «Это девочка».
Ранее певица признавалась, что еще никогда не держала в тайне такие важные события. После выхода клипа она не могла нарадоваться, что поделилась со всем миром самой важной новостью в своей жизни. А после выступления на финале Кубка мира по женскому крикету ICC Women's артистка поблагодарила зрителей за теплый прием и добавила: «Надеюсь, у нас будет девочка». Пожелание будущей мамы сбылось, с чем ее и поздравляем!
Напомним,