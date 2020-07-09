Какая маска поможет увеличить губы
Для того, чтобы заиметь пухлые губы, вовсе не нужно тратиться на уколы у хирурга.
Вам понадобятся:
- Пиала.
- Оливковое масло - 1 ст.л.
- Свежемолотый порошок корицы - 1 ч.л.
- Соль - 1 ст.л.
- Контейнер для готовой маски
- Для начала соедините в пиале порошок корицы и оливковое масло.
- Далее добавьте сахар.
- Тщательно размешайте массу.
- Ваша смесь должна приобрести плотную консистенцию после введения в нее сахара.
- Переместите маску-скраб в приготовленный контейнер.
Важно:
Маску-скраб необходимо держать не более 10 минут. При этом наносить ее нужно массажными движениями, а смывать теплой водой.
Напомним,