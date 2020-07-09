Какая маска поможет увеличить губы

9 июля 2020 15:30 Антонина Старовойт
Какая маска поможет увеличить губы
Какая маска поможет увеличить губы
burst.shopify.com

Для того, чтобы заиметь пухлые губы, вовсе не нужно тратиться на уколы у хирурга.

Читайте такжеКак ускорить процесс похудения: неожиданные советы
Сделать временный эффект пухлых губок поможет маска с оливковым маслом и корицей. Но будьте внимательными с пропорциями. Такая маска требует аккуратности и легкости в нанесении. 

Вам понадобятся: 

  • Пиала. 
  • Оливковое масло - 1 ст.л. 
  • Свежемолотый порошок корицы - 1 ч.л. 
  • Соль - 1 ст.л. 
  • Контейнер для готовой маски

Читайте такжеКак ухаживать за родинками и какие из них опасны: важные советы дерматолога
Пошаговая инструкция: 

  1. Для начала соедините в пиале порошок корицы и оливковое масло. 
  2. Далее добавьте сахар.
  3. Тщательно размешайте массу.
  4. Ваша смесь должна приобрести плотную консистенцию после введения в нее сахара. 
  5. Переместите маску-скраб в приготовленный контейнер.

Важно:

Маску-скраб необходимо держать не более 10 минут. При этом наносить ее нужно массажными движениями, а смывать теплой водой.

Напомним, 

Облако тегов

красота советы губы Тренды Маска

Материалы по теме

Какая страна внесла Украину в "зеленый список" для посещения своих территорий
Путешествия

Какая страна внесла Украину в "зеленый список" для посещения своих территорий
Как правильно сварить соленую карамель: главные советы
Полезные советы

Как правильно сварить соленую карамель: главные советы
Самые модные серьги лета 2020: три тренда must have
Тренды

Самые модные серьги лета 2020: три тренда must have
YUNA-2020: полный список победителей музыкальной премии
Новости

YUNA-2020: полный список победителей музыкальной премии

Популярное на сайте

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 19 выпуске от 04.07.2020
Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)

Популярное видео

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK