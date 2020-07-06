Как избавиться от красных прыщей на лице: эффективные маски

Красные прыщи на лице - частая причина для комплексом среди молоденьких девушек.

Маска из аспирина и меда

Для начала возьмите 2 таблетки аспирина. К ним необходимо добавить несколько капель воды. Затем разотрите их в порошок и соедините с 1 ч.л. меда до однородного состояния. Нанесите на кожу, избегая мест вокруг глаз. Спустя 20 минут умойтесь холодной водой.

Маска из меда и корицы

Предлагаем вам начать борьбу против них просто сейчас. Для этого вам необходимо запомнить несколько рецептов эффективных масок.

Маска с белой глиной

Сперва смешайте чайную ложку меда с половиной чайной ложки молотой корицы. Данную смесь стоит нанести на проблемные зоны кожи. Оставьте маску высыхать на 25 минут. Затем смойте ее при помощи теплой воды. Если у вас нет порошка корицы, попробуйте его заменить эфирным маслом корицы. Такую маску нужно наносить раз в два дня.

Для этой маски нужно использовать масла розмарина, чайного дерева, лаванды. Эти средства обладают противовоспалительным и отбеливающим действием. Для создания этой маски смешайте 3-4 капли масла с одной столовой ложкой порошка белой глины и водой до образования однородной массы. Затем нанесите ее ровным слоем на проблемные участки с пятнами. Далее продержите её 10 минут. После этого смойте ее теплой водой.

Напомним,