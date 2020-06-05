Как убрать растяжки в домашних условиях: 3 эффективные маски
Полностью избавиться от растяжек, к сожалению, невозможно. Однако вы можете еще положительно повлиять на ситуацию.
Маска с алоэ
Алоэ помогает визуально скрыть ваши растяжки, увлажнить кожу и оказать противовоспалительное действие.
Вам понадобятся:
- 2 листа алоэ
- оливковое масло
- 2 капсулы витамина Е
- Разрежьте листы алоэ пополам.
- Ложкой соберите мякоть.
- Полученную массу разотрите с 2 ст. л. оливкового масла и 2 капсулами витамина Е.
- Будущую маску втирайте в ягодицы, живот или грудь каждый день.
- Оставьте смесь на 30–40 минут, затем смойте под теплым душем.
Маска с дрожжами поможет выровнять тон кожи, уменьшить ее жирность и ускорить кровообращение.
Вам понадобятся:
- сухие дрожжи
- мед
- пищевая пленка
- сливки
- Сливки подогрейте в кастрюле до 40 °С.
- Растворите в них пачку сухих дрожжей.
- Добавьте в массу 1 ст. л. густого меда.
- Дайте смеси постоять 20 минут.
- Нанесите маску на проблемные участки тела.
- Обернитесь их пищевой пленкой и лягте под одеяло.
- Спустя час смойте остатки под душем.
- Используйте данное средство от растяжек не более 2 раз в неделю.
Маска с виноградом
Виноград обладает антисептическим и питательным свойством. Именно поэтому маска так эффективна.
Вам понадобятся:
- гроздь винограда
- пищевая пленка
- Гроздь винограда разомните до кашеобразного состояния.
- Нанесите кашицу на проблемные участки после принятия ванны и очищения кожи скрабом.
- Зафиксируйте массу пищевой пленкой.
- Спустя час смойте теплой водой.
- Для избавления от растяжек проводите процедуру не более 2 раз в неделю.
Напомним,