Как убрать растяжки в домашних условиях: 3 эффективные маски

5 июня 2020 13:00 Антонина Старовойт
Как убрать растяжки в домашних условиях: 3 эффективные маски
Как убрать растяжки в домашних условиях: 3 эффективные маски
Pinterest

Полностью избавиться от растяжек, к сожалению, невозможно. Однако вы можете еще положительно повлиять на ситуацию.

Читайте такжеКак правильно снимать защитную маску и перчатки в период коронавируса
Главное - приложить немного усилий к этому вопросу. Маски для профилактики растяжек - отличный способ контролировать состояние и ухаживать за их качеством. Обязательно попробуйте повторить их в домашних условиях. 

Маска с алоэ 

Алоэ помогает визуально скрыть ваши растяжки, увлажнить кожу и оказать противовоспалительное действие. 

Вам понадобятся: 

  • 2 листа алоэ 
  • оливковое масло 
  • 2 капсулы витамина Е 
  1. Разрежьте листы алоэ пополам. 
  2. Ложкой соберите мякоть.
  3. Полученную массу разотрите с 2 ст. л. оливкового масла и 2 капсулами витамина Е.
  4. Будущую маску втирайте в ягодицы, живот или грудь каждый день.
  5. Оставьте смесь на 30–40 минут, затем смойте под теплым душем.

Читайте такжеКак правильно снимать защитную маску и перчатки в период коронавируса
Маска с дрожжами 

Маска с дрожжами поможет выровнять тон кожи, уменьшить ее жирность и ускорить кровообращение. 

Вам понадобятся: 

  • сухие дрожжи
  • мед
  • пищевая пленка 
  • сливки
  1. Сливки  подогрейте в кастрюле до 40 °С.
  2. Растворите в них пачку сухих дрожжей.
  3. Добавьте в массу 1 ст. л. густого меда.
  4. Дайте смеси постоять 20 минут.
  5. Нанесите маску на проблемные участки тела.
  6. Обернитесь их пищевой пленкой и лягте под одеяло.
  7. Спустя час смойте остатки под душем.
  8. Используйте данное средство от растяжек не более 2 раз в неделю.

Маска с виноградом 

Виноград обладает антисептическим и питательным свойством. Именно поэтому маска так эффективна. 

Вам понадобятся: 

  • гроздь винограда 
  • пищевая пленка 
  1. Гроздь винограда разомните до кашеобразного состояния.
  2. Нанесите кашицу на проблемные участки после принятия ванны и очищения кожи скрабом.
  3. Зафиксируйте массу пищевой пленкой.
  4. Спустя час смойте теплой водой.
  5. Для избавления от растяжек проводите процедуру не более 2 раз в неделю.  

Напомним, 

Облако тегов

красота уход советы Маска

Материалы по теме

Как быстро взбодриться утром: ТОП-4 эффективных совета
ЗОЖ

Как быстро взбодриться утром: ТОП-4 эффективных совета
ТОП-3 повседневные привычки, которые портят вашу внешность
Lifestyle

ТОП-3 повседневные привычки, которые портят вашу внешность
Санта Димопулос похвасталась успехами 8-месячной дочери Софии
Новости

Санта Димопулос похвасталась успехами 8-месячной дочери Софии
Гороскоп на 6 июня 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 6 июня 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей

Холостяк-10: Дана Оханьска опровергла слухи о сексе с Максом, подтвердив интим героя с другой участницей
Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

Популярное видео

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)
Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза

Украинский певец выпустил трек в свой День рождения: премьера Мона Лиза
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)

Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK