Как побороть морщины в домашних условиях: ТОП-3 проверенные маски

26 июня 2020 13:00 Антонина Старовойт
Как побороть морщины в домашних условиях: ТОП-3 проверенные маски
Как побороть морщины в домашних условиях: ТОП-3 проверенные маски
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Борьба с морщинами может длиться несколько лет, а результата все равно нет? Возможно, вы делаете что-то не так.

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Маски от морщин - настоящая палочка-выручалочка в ситуациях, когда нужно выглядеть на все 100%, да еще еще и обязательно без морщин. Предлагаем вам испробовать три сезонные маски, которые точно поспособствуют улучшению ситуации с вашей кожей. 

Ягодная маска

Вам понадобятся: 

  • земляника
  • клубника
  1. Для начала разомните при помощи вилки ягоды однородной массы. 
  2. Нанесите маску на лицо.
  3. Затем оставьте ее на 150-20 минут. 
  4. Спустя это время тщательно смойте ее теплой водой.

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Дрожжевая маска

Вам понадобятся:

  • вода
  • сухие дрожжи 
  • яичный белок
  • лимонный сок
  1. Сперва смешайте в теплой воде 1 ст. л. сухих дрожжей. 
  2. Затем добавьте 1 яичный белок и 1 ч. л. лимонного сока.
  3. Далее перемешайте ингредиенты до однородной массы. 
  4. Нанесите маску на лицо на 15-20 минут, а затем смойте теплой водичкой. 

Маска с творогом и сметаной 

Вам понадобятся:

  • творог
  • сметана
  1. Перемешайте творог со сметаной в соотношении 1:2. 
  2. Затем добавьте щепотку соли.
  3. Тщательно смешайте ингредиенты до однородной массы. 
  4. Затем равномерно распределите на лице маску.
  5. Важно: с такой маской лучше не ходить по дому, а просто спокойно полежать до 20 минут.

Напомним, 

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