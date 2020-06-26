Как побороть морщины в домашних условиях: ТОП-3 проверенные маски
26 июня 2020 13:00
Как побороть морщины в домашних условиях: ТОП-3 проверенные маски
Борьба с морщинами может длиться несколько лет, а результата все равно нет? Возможно, вы делаете что-то не так.
морщин. Предлагаем вам испробовать три сезонные маски, которые точно поспособствуют улучшению ситуации с вашей кожей.
Ягодная маска
Вам понадобятся:
- земляника
- клубника
- Для начала разомните при помощи вилки ягоды однородной массы.
- Нанесите маску на лицо.
- Затем оставьте ее на 150-20 минут.
- Спустя это время тщательно смойте ее теплой водой.
Вам понадобятся:
- вода
- сухие дрожжи
- яичный белок
- лимонный сок
- Сперва смешайте в теплой воде 1 ст. л. сухих дрожжей.
- Затем добавьте 1 яичный белок и 1 ч. л. лимонного сока.
- Далее перемешайте ингредиенты до однородной массы.
- Нанесите маску на лицо на 15-20 минут, а затем смойте теплой водичкой.
Маска с творогом и сметаной
Вам понадобятся:
- творог
- сметана
- Перемешайте творог со сметаной в соотношении 1:2.
- Затем добавьте щепотку соли.
- Тщательно смешайте ингредиенты до однородной массы.
- Затем равномерно распределите на лице маску.
- Важно: с такой маской лучше не ходить по дому, а просто спокойно полежать до 20 минут.
Напомним,