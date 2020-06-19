Как улучшить состояние кожи: эффективные маски из клубники

19 июня 2020 17:00 Антонина Старовойт
Как улучшить состояние кожи: эффективные маски из клубники
Как улучшить состояние кожи: эффективные маски из клубники
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Лето - отличное время года, когда без зазрения совести можно заняться собой и своей кожей.

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Маски из сезонных ягод помогает улучшить тонус кожи, а вместе с тем улучшить ее цвет и общее состояние. Обязательно обратите ваше внимание на следующие маски из клубники. 

Для нормальной кожи 

Вам понадобятся: 

  • 7-8 ягод свежей клубники
  • 2 ст. л. жидкого меда
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • несколько капель сока лимона
  1. Для начала хорошенько промойте клубнику и высушите при помощи бумажного полотенца. 
  2. Затем снимите хвостики и помните вилкой до состояния кашицы. 
  3. Далее добавьте мед, масло и лимонный сок.
  4. Аккуратно нанесите маску на очищенную кожу лица. 
  5. Внимание: не заходите на зону вокруг глаз.
  6. Оставь маску на пять минут, а затем смойте ее теплой водой.
  7. Лимонный сок поможет осветлить и отшелушить ороговевшие частички кожи. 

Для жирной кожи 

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Вам понадобятся: 

  • 7-8 ягод свежей клубники
  • 3 ст. л. жидкого меда
  1. Промойте и очистите клубнику.
  2. Затем разомните ягоды при помощи вилки в миске до однородной массы. 
  3. Перемешайте кашицу с медом.
  4. При помощи чистых рук нанесите смесь на вымытое лицо. Но не заходите на область вокруг глаз. 
  5. Дайте маске впитаться на 10-15 минут, чтобы клубника выполнила свои функции. 
  6. Такая маска поможет нормализовать выработку кожного сала и устранить различные бактерии. 
  7. В конце процедуры смойте маску водой комнатной температуры. 

Напомним, 

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