Как улучшить состояние кожи: эффективные маски из клубники
19 июня 2020 17:00
Как улучшить состояние кожи: эффективные маски из клубники
Лето - отличное время года, когда без зазрения совести можно заняться собой и своей кожей.
кожи, а вместе с тем улучшить ее цвет и общее состояние. Обязательно обратите ваше внимание на следующие маски из клубники.
Для нормальной кожи
Вам понадобятся:
- 7-8 ягод свежей клубники
- 2 ст. л. жидкого меда
- 1 ст. л. оливкового масла
- несколько капель сока лимона
- Для начала хорошенько промойте клубнику и высушите при помощи бумажного полотенца.
- Затем снимите хвостики и помните вилкой до состояния кашицы.
- Далее добавьте мед, масло и лимонный сок.
- Аккуратно нанесите маску на очищенную кожу лица.
- Внимание: не заходите на зону вокруг глаз.
- Оставь маску на пять минут, а затем смойте ее теплой водой.
- Лимонный сок поможет осветлить и отшелушить ороговевшие частички кожи.
Для жирной кожи
- 7-8 ягод свежей клубники
- 3 ст. л. жидкого меда
- Промойте и очистите клубнику.
- Затем разомните ягоды при помощи вилки в миске до однородной массы.
- Перемешайте кашицу с медом.
- При помощи чистых рук нанесите смесь на вымытое лицо. Но не заходите на область вокруг глаз.
- Дайте маске впитаться на 10-15 минут, чтобы клубника выполнила свои функции.
- Такая маска поможет нормализовать выработку кожного сала и устранить различные бактерии.
- В конце процедуры смойте маску водой комнатной температуры.
Напомним,