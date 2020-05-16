Прыщи из-за ношения маски: ТОП-3 способа предотвратить акне
В связи с пандемией, которая обрушилась на весь мир, правительство ввело масочный режим.
Не пользуйтесь тональным средством
Медицинская маска не только раздражает нашу кожу, но и существенно задерживает в ней влагу. А это приводит к расширению пор. Если ваши поры расширены, то в них сразу попадают маленькие частички косметики, волокна той же маски, а также наш пот. Такая ситуация чревата воспалением кожных покровов. Если регулярно пользоваться тональным средством под маской, то вы можете столкнуться с такой проблемой, как угри. Лучше используйте увлажняющий крем и наносите немного хайлайтера сухого на выступающие части лица. Ваша кожа скажет вам "спасибо".
Тщательно очищайте кожу
Стирайте многоразовые маски
Регулярна стирка вашей маски поможет вам избавиться от акне на лице. Запомните, что одноразовые маски не стоит носить больше, чем пару дней (при условии, что носили маску за один раз вы не более 30 минут). Многоразовые обязательно дезинфицируйте и стирайте при помощи порошком. Также не кладите ее на загрязненные поверхности.
Напомним,