Прыщи из-за ношения маски: ТОП-3 способа предотвратить акне

В связи с пандемией, которая обрушилась на весь мир, правительство ввело масочный режим.

Не пользуйтесь тональным средством

Но никто не говорит, что делать с тем фактом, что маски сушат кожу и провоцируют образование акне. И если вы не хотите тратиться на косметолога и чистку лица, обязательно прислушайтесь к этим советам.

Медицинская маска не только раздражает нашу кожу, но и существенно задерживает в ней влагу. А это приводит к расширению пор. Если ваши поры расширены, то в них сразу попадают маленькие частички косметики, волокна той же маски, а также наш пот. Такая ситуация чревата воспалением кожных покровов. Если регулярно пользоваться тональным средством под маской, то вы можете столкнуться с такой проблемой, как угри. Лучше используйте увлажняющий крем и наносите немного хайлайтера сухого на выступающие части лица. Ваша кожа скажет вам "спасибо".

Тщательно очищайте кожу

Стирайте многоразовые маски

В Корее создана целая философия вокруг умывания. Косметологи рекомендуют запустить тониками, гелями и масками для очищения. Проводите его в три этапа. Для начала очистите кожу от косметики и грязи, которая скопилась за день на эпидермисе. Сделать это лучше всего при помощи гидрофильного масла. Далее следует глубокое очищение при помощи геля для умывания. После двух этапов нанесите крем либо маску, который содержит в себе коллаген либо экстракт увлажнения. Если у вас комбинированный тип кожи, а убрать лишний блеск нужно просто сейчас - воспользуйтесь матирующими салфетками. Не забывайте умываться после прогулок.

Регулярна стирка вашей маски поможет вам избавиться от акне на лице. Запомните, что одноразовые маски не стоит носить больше, чем пару дней (при условии, что носили маску за один раз вы не более 30 минут). Многоразовые обязательно дезинфицируйте и стирайте при помощи порошком. Также не кладите ее на загрязненные поверхности.

Напомним,