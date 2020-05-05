Как справиться с зубной болью, если к стоматологу попасть нельзя?
Зубная боль может случиться внезапно и испортить нам не только день, но и последующее время. И пока стоматологии закрыты, вам необходимо уметь справляться с проблемой самостоятельно.
Зуб остро реагирует на холодное
Если эта боль незначительна и быстро проходит, то у вас нет причин для волнений. Стоит прежде всего просто отказаться от холодной пищи. В случае же, когда такая боль длится дольше 30 секунд, можно предположить, что поражен зубной нерв. В такой ситуации нужно незамедлительно пытаться попасть к врачу по экстренной скорой помощи. Чтобы снять боль на начальном этапе, попробуйте выпить обезболивающее. Однако помните: оно не панацея, поэтому лучше всего ехать к специалисту.
Боль в зубе при надкусывании
У вас напухла щека со стороны зуба
Осторожно! С вами мог случиться гнойный абсцесс. Болезнь опасна тем, что если вовремя ее не заметить, то она превратится в сепсис. Гнойный абсцесс необходимо незамедлительно лечить, чтобы как можно быстрее убрать гной из тканей. Антибиотики тоже в этом случае можно начать пить.
Напомним,