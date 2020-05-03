Большие выпуски с Антоном Птушкиным: Фарерские острова - смотреть онлайн 8 выпуск от 03.05.2020
3 мая на TV.UA и на канале 1+1 зрители увидели 8 выпуск тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным.
Авторская программа Антона Птушкина «Большой выпуск» — это возможность лучше узнать о мире, который окружает нас. Известный блогер исследует новые страны и делится с нами полезной и интересной информацией. В этот раз Антон посетил Фарерские острова. Остался ли он доволен?
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