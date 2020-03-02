Большие выпуски с Антоном Птушкиным: новое трэвел-шоу на канале 1+1

Популярный украинский путешественник Антон Птушкин с собственным тревел-шоу появится в эфире канала «1+1»

Уже скоро на канале «1+1» состоится телевизионная премьера - «Великі випуски з Антоном Птушкіним»». Ведущий и автор передачи - тревел-документалист Антон Птушкин в течение последних двух лет для собственного YouTube-канала снял более десятка видео о своих впечатляющих путешествия по разным странам и континентам, которые уже набрали миллионы просмотров. Семь самых популярных из них и станут «Великими випусками».

В эфире «1+1» зритель увидит страны, о которых стоит мечтать, и места, в которых стоит побывать - Австралию, Исландию, Канаду, Фарерские острова и еще несколько невероятных уголков планеты. Особенность проекта заключается в том, что все выпуски создавались одним путешественником, который самостоятельно путешествует по миру. Как шутит сам Антон Птушкин, его съемочная команда - это два дроны, три камеры и один автомобиль.

«Большие выпуски» - это путешествия без продюсеров, режиссеров, съемочной группы и заранее прописанного сценария. Это возможность за 45 минут узнать о стране в целом - ее жизни, законах, людях, увидеть красоту и интересные места с точки зрения туризма. Вас ожидает полное погружение в города, страны и местную атмосферу», - рассказывает о проекте Антон Птушкин.

Молодой и харизматичный тревел-документалист надеется, что его «Великі випуски» смогут вдохновить всех украинцев больше путешествовать и открывать интересные места планеты.

Старт проекта «Великі випуски з Антоном Птушкіним» запланирован уже этой весной на телеканале «1+1».