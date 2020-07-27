Как убрать жирность кожи в летний сезон: проверенные советы

Повышенная жирность кожи в летнее время - весьма распространенная проблема среди многих девушек.

Пользуйтесь праймером

Однако, не стоит растравиться раньше времени. Любую проблему можно решить. И эта - не исключение. Важно только придерживаться парочки правил , чтобы эффектно выглядеть в самое жаркое время года.

Праймер - отличное косметическое средство, которое может спасти вашу кожу от жирного блеска. Мало кто знает истинное практическое применение этому средству. Праймер используется в качестве подложки для тонального крема. Именно благодаря ему он носится более стойко на протяжение дня, а также уменьшает жирный блеск на лице.

Используйте правильный тональник

Купите минеральную пудру

От выбора правильного тонального средства зависит общий вид вашего лица. Поэтому не стоит экономить на этом косметическом средства. Подбирайте крем в тон вашей коже, предварительно попробовав нанести его на руку либо шею. Тональник не должен быть слишком дешевым - иначе придется говорить "привет" прыщам. Также следите за отсутствием специфических запахов и однородной структурой.

Еще один простой и эффективный способ скрыть блеск на лице - воспользоваться минеральной пудрой. Важно выбирать средство без тонирующего эффекта, чтобы не сделать визуально маску на вашем лице. Но и не переусердствуйте с нанесением пудры - нужно буквально пару раз пройтись толстой кистью по лицу.

Матирующие салфетки

Наиболее простой способ, если вы не используете косметику, а кожа все равно жирнится - воспользуйтесь матирующими салфетками. Они помогут убрать блеск с лица и визуально сделать его более эстетичным.

Напомним,