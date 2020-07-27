Как убрать жирность кожи в летний сезон: проверенные советы

27 июля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Как убрать жирность кожи в летний сезон: проверенные советы
Как убрать жирность кожи в летний сезон: проверенные советы
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Повышенная жирность кожи в летнее время - весьма распространенная проблема среди многих девушек.

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Однако, не стоит растравиться раньше времени. Любую проблему можно решить. И эта - не исключение. Важно только придерживаться парочки правил, чтобы эффектно выглядеть в самое жаркое время года. 

Пользуйтесь праймером 

Праймер - отличное косметическое средство, которое может спасти вашу кожу от жирного блеска. Мало кто знает истинное практическое применение этому средству. Праймер используется в качестве подложки для тонального крема. Именно благодаря ему он носится более стойко на протяжение дня, а также уменьшает жирный блеск на лице. 

Используйте правильный тональник

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От выбора правильного тонального средства зависит общий вид вашего лица. Поэтому не стоит экономить на этом косметическом средства. Подбирайте крем в тон вашей коже, предварительно попробовав нанести его на руку либо шею. Тональник не должен быть слишком дешевым - иначе придется говорить "привет" прыщам. Также следите за отсутствием специфических запахов и однородной структурой. 

Купите минеральную пудру 

Еще один простой и эффективный способ скрыть блеск на лице - воспользоваться минеральной пудрой. Важно выбирать средство без тонирующего эффекта, чтобы не сделать визуально маску на вашем лице. Но и не переусердствуйте с нанесением пудры - нужно буквально пару раз пройтись толстой кистью по лицу. 

Матирующие салфетки 

Наиболее простой способ, если вы не используете косметику, а кожа все равно жирнится - воспользуйтесь матирующими салфетками. Они помогут убрать блеск с лица и визуально сделать его более эстетичным. 

Напомним, 

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