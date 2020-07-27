Как убрать жирность кожи в летний сезон: проверенные советы
Повышенная жирность кожи в летнее время - весьма распространенная проблема среди многих девушек.
Пользуйтесь праймером
Праймер - отличное косметическое средство, которое может спасти вашу кожу от жирного блеска. Мало кто знает истинное практическое применение этому средству. Праймер используется в качестве подложки для тонального крема. Именно благодаря ему он носится более стойко на протяжение дня, а также уменьшает жирный блеск на лице.
Используйте правильный тональник
Купите минеральную пудру
Еще один простой и эффективный способ скрыть блеск на лице - воспользоваться минеральной пудрой. Важно выбирать средство без тонирующего эффекта, чтобы не сделать визуально маску на вашем лице. Но и не переусердствуйте с нанесением пудры - нужно буквально пару раз пройтись толстой кистью по лицу.
Матирующие салфетки
Наиболее простой способ, если вы не используете косметику, а кожа все равно жирнится - воспользуйтесь матирующими салфетками. Они помогут убрать блеск с лица и визуально сделать его более эстетичным.
Напомним,