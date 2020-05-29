Делаем лицо визуально худее: главные лайфхаки

29 мая 2020 15:30 Антонина Старовойт
Делаем лицо визуально худее: главные лайфхаки
Делаем лицо визуально худее: главные лайфхаки
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Не переживайте из-за слишком явных щечек. Их всегда можно визуально уменьшить при помощи правильной прически, одежды и макияжа.

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Вы не можете изменить ваши внешние данные, но вы можете хорошенько над ними поработать. Обязательно попробуйте эти методы

Выберите легкую укладку 

Волосы оформляют овал нашего лица. Именно поэтому вам важно подобрать действительно подходящую укладку. Чтобы сделать лицо худее, избегайте высоких хвостов  и отдавайте предпочтение многослойности. Такая прическа добавит укладке объема и визуально уменьшит лицо. Идеальный вариант -  небрежные локоны, которые хорошо скроют ваши щечки.  

Сделайте цвет волос разным

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Конечно, не нужно мешать черный и белый. Но чтобы отвлечь внимание от щек, примените технику окрашивания "омбре". Она визуально уменьшить ваше лицо. Связано это с тем, что светлые оттенки на концах перетягивают внимание на себя, что отвлекает окружающих от общего вида и делает вас более стройной. 

Контурируйте лицо

Контуринг - создание теней на вашем лице. В этом деле вам помогут скульптор, бронзер и хайлайтер. Также важно приобрести румяна правильно цвета. Они помогут подчеркнуть вашу скулу и придать щечкам здоровый вид. Затем нанесите скульптор либо бронзер и хорошенько растушуйте его. Лучше приобретать кремовые текстуры, если вы хотите сделать тень более естественной на вашем лице. Наносить его нужно исключительно кистью. 

Отдайте предпочтение длинным серьгам 

От щек могут отвлечь внимание длинные аксессуары, которые доходят до челюсти либо еще ниже. Аналогичная ситуация и с ожерельем. Обязательно обращайте внимание на колье, которое визуально удлиняет вашу шею и привлекает внимание на себя.Чем оно длиннее, тем больше они будут контрастировать с формой вашего лица, визуально делая ее уже. 

Выбирайте V-образный вырез 

Выбор одежды также влияет на визуальное похудение лица. Лучше всего выбирать круглый V-образный воротник. При этом исключите из вашего гардероба слишком высокую горловину. Одежда с глубоким декольте визуально удлиняет не только шею, но и лицо. А вот высокий воротник наоборот привлекает внимание к вашей форме лица. 

Напомним, 

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