О каких эрогенных зонах мужчины вы часто забываете: ТОП-5 важных мест

Прелюдия - важная составляющая идеального секса. Но если с женскими эрогенными зонами многим все ясно, то к мужским все же есть вопросы.

Внутренняя поверхность бедра

Мужчины также имеют ряд чувствительных мест, касания к которым могут принести массу удовольствия и положительных эмоций . А вместе с этим - большую долю возбуждения.

Эта зона всегда обещает мужчинам интересно начало. Всего рукой подать до полового органа. Поэтому там расположены наиболее чувствительные нервные окончания, которые моментально отзываются на прикосновения. Если хотите быстро возбудить мужчину, достаточно просто нежно провести вдоль внутренней части бедра рукой.

Нижняя губа

Шея

Чтобы возбудить мужчину, попробуйте страстно укусить его за нижнюю губа. Дело в том, что она - мощнейшая эрогенная зона, которая легко поддается соблазнению со стороны девушки.

Как в случае и с девушками, мужская шея содержит в себе множество нервных окончаний. Кстати, особое внимание можно уделить адамовому яблоку - мощной эрогенной зоне мужчины. Попробуйте массировать эту зону при помощи языка. Некоторые сексологи связывают щитовидную железу, расположенную на том месте, с половым органом. Поэтому стимуляция яблока может простимулировать заодно и член.

Уши

С ушами мужчины можно делать разное. К примеру, слегка покусывать, чтобы мужчина был тонусе. Либо пройтись по ободку и мочке языком. Но больше всего им нравятся, когда они слышат ваше томное дыхание и шепот у своего уха.

Волосы

Мужчинам нравится играться не только с вашими волосами, но еще и тогда, когда вы это делаете со своей стороны. Дело в том, что на голове мужчины множество нервных окончаний, а импульсы моментально передаются дальше. Запустите ваши пальцы в его волосы и нежно, а затем более настойчиво обхватите ими волосы. Если вы услышите томные вздохи, значит, вы все делали верно.

Напомним,