6 продуктов, из-за которых отекает лицо

22 июля 2020 10:30 Алла Лысак
6 продуктов, из-за которых отекает лицо
6 продуктов, из-за которых отекает лицо

Если утром вы смотрите в зеркало и видите отеки, давайте подумаем, какие продукты вы употребляли вчера днем.

Какие продукты провоцируют утреннюю отечность лица?

  • Продукты быстрого приготовления 

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Фастфуд не приносит организму никакой пользы, чипсы, орешки и сухарики имеют лишь одно достоинство — они вкусные.

Из-за высокого содержания соли употребление таких продуктов вынуждает человека пить больше обычного.

  • Переработанные продукты

Проблемой является наличие в их составе натрия и других добавок. На ужин вместо колбасы или сосисок медики советуют употреблять мясо птицы или рыбу.

  • Овощи

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Вы, наверняка, удивлены, но без овощей этот перечень тоже не обошелся! Капуста, редька, чеснок, помидоры и некоторые другие овощи вызывают чрезмерное образование газов в кишечнике, рекомендуем включать их в рацион в первой половине дня. 

  • Консервированная еда

Соленья содержат слишком много соли, джемы — сахара. И в том, и в другом случае еду придется запивать большим количеством воды. 

  • Алкоголь

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После употребления спиртного организму приходится справляться с токсинами, перерабатывать и выводить все вредные вещества. На утро вы едва ли будете чувствовать себя бодрым, а отеки возникнут из-за повышенной жажды.

Напомним,

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