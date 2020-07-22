6 продуктов, из-за которых отекает лицо
Если утром вы смотрите в зеркало и видите отеки, давайте подумаем, какие продукты вы употребляли вчера днем.
Какие продукты провоцируют утреннюю отечность лица?
- Продукты быстрого приготовления
Из-за высокого содержания соли употребление таких продуктов вынуждает человека пить больше обычного.
- Переработанные продукты
Проблемой является наличие в их составе натрия и других добавок. На ужин вместо колбасы или сосисок медики советуют употреблять мясо птицы или рыбу.
- Овощи
- Консервированная еда
Соленья содержат слишком много соли, джемы — сахара. И в том, и в другом случае еду придется запивать большим количеством воды.
- Алкоголь
Напомним,