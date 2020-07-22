6 продуктов, из-за которых отекает лицо

Если утром вы смотрите в зеркало и видите отеки, давайте подумаем, какие продукты вы употребляли вчера днем.

Какие продукты провоцируют утреннюю отечность лица?

Продукты быстрого приготовления

Фастфуд не приносит организму никакой пользы, чипсы, орешки и сухарики имеют лишь одно достоинство — они вкусные.

Из-за высокого содержания соли употребление таких продуктов вынуждает человека пить больше обычного.

Переработанные продукты

Проблемой является наличие в их составе натрия и других добавок. На ужин вместо колбасы или сосисок медики советуют употреблять мясо птицы или рыбу.

Овощи

Консервированная еда

Вы, наверняка, удивлены, но без овощей этот перечень тоже не обошелся! Капуста, редька, чеснок, помидоры и некоторые другие овощи вызывают чрезмерное образование газов в кишечнике, рекомендуем включать их в рацион в первой половине дня.

Соленья содержат слишком много соли, джемы — сахара. И в том, и в другом случае еду придется запивать большим количеством воды.

Алкоголь

После употребления спиртного организму приходится справляться с токсинами, перерабатывать и выводить все вредные вещества. На утро вы едва ли будете чувствовать себя бодрым, а отеки возникнут из-за повышенной жажды.

Напомним,