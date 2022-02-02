Высыпания на лице могут свидетельствовать о заболеваниях

Высыпания на лице могут свидетельствовать о заболеваниях

Угри и другие высыпания на коже лица могут быть связаны с подростковым возрастом, а также с заболеваниями, которые протекают скрыто.

Например, угри над бровями иногда свидетельствуют о том, что необходимо проверить печень (она может работать со сбоями). К слову, вы можете снизить содержание жирной пищи в алкоголя в своем рационе: если снизится и интенсивность высыпаний, то они все-таки были связаны с работой печени.

Примечательно, что высыпания между бровями характерны для людей, которые имеют вредные привычки, курят, выпивают и предпочитают вредную пищу в больших количествах.

Нехватка витаминов В, а также пристрастие к острой и пересоленной пищи иногда оборачивается появлением акне в области носа, на крыльях носа и возле него.

Помните, что состояние кожи очень тесно связано с работой внутренних органов.

Напомним,