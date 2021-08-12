Ранние симптомы проблем с печенью: пока еще не поздно пойти к врачу

Ранние симптомы проблем с печенью: пока еще не поздно пойти к врачу

Заболевания печени могут годами развиваться с минимальными симптомами, однако именно фиксация первых звоночков и смена образа жизни помогут человеку избежать сложного заболевания.

Британские исследователи в очередной раз напомнили пациентам, что печень является жизненно важным органом, на которую ложится более 5 сотен разнообразных функций. Печень не только избавляет нас от токсинов , но и расщепляет пищу, дает нам энергию, борется с инфекциями.

Кроме того, печень имеет суперспособность — она регенерируется.

Но без помощи ей тоже не обойтись.

Ранние симптомы заболевания печени

1. Постоянная усталость, ухудшение самочувствия.

2. Потеря аппетита.

3. Уменьшение веса, атрофия мышц.

4. Приступы тошноты и рвоты.

5. Капиллярная сетка выше талии.

6. Боль в области печени.

7. Красные пятна на ладонях.

8. Проблемы со сном.

Медики отмечают, что разнообразие симптомов связано с тем, что печень ответственная за множество функций. Внимательно следите за состоянием своего здоровья и своевременно обращайтесь за помощью!

Напомним,