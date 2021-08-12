Ранние симптомы проблем с печенью: пока еще не поздно пойти к врачу
Заболевания печени могут годами развиваться с минимальными симптомами, однако именно фиксация первых звоночков и смена образа жизни помогут человеку избежать сложного заболевания.
Кроме того, печень имеет суперспособность — она регенерируется.
Но без помощи ей тоже не обойтись.
Ранние симптомы заболевания печени
1. Постоянная усталость, ухудшение самочувствия.
2. Потеря аппетита.
3. Уменьшение веса, атрофия мышц.
4. Приступы тошноты и рвоты.
5. Капиллярная сетка выше талии.
7. Красные пятна на ладонях.
8. Проблемы со сном.
Медики отмечают, что разнообразие симптомов связано с тем, что печень ответственная за множество функций. Внимательно следите за состоянием своего здоровья и своевременно обращайтесь за помощью!
Напомним,