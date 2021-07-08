Ученые нашли еще одну неочевидную причину разводов

Если один из партнеров пострадал от черепно-мозговой травмы, у него могут наблюдаться головные боли, бессонница, плохое настроение и другие симптомы, ухудшающие качество жизни.

Исследователи установили, что отражаются негативно ЧМТ и на отношениях с близкими, вплоть до разрывов и разводов с партнерами.

Ученые проанализировали данные системы моделей травматических повреждений головного мозга (TBIMS) о более чем 1,4 тысячи пациентов, которые на момент госпитализации с ЧМТ были женаты.

Средний возраст участников в начале наблюдательного периода составил 44 года, из них три четверти – мужчины.

Как травмы головы влияют на разводы

Спустя 10 лет наблюдений с прежним партнером оставались 66% пациентов.

Пациенты, которые разводились, в 68% случаев делали это в течение пяти лет после черепно-мозговой травмы.

39% развелись в первый же год.

Авторы исследования также изучили факторы, которые могут повлиять на ухудшение семейных отношений или наоборот, на их стабильность.

Наименьшему риску развода подвергаются женщины старшего возраста, не имеющие опыта употребления психоактивных веществ. При этом на вероятность развода с мужем никак не влияла причина или тяжесть травмы, уровень образования, расовая или этническая принадлежность.

Напомним,