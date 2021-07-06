Развод и девичья фамилия: психолог рассказала, как преодолеть кризис после расставания

Развод и девичья фамилия: психолог рассказала, как преодолеть кризис после расставания

Психолог Елена Адамова назвала несколько правил, которые помогут женщине оставить позади развод и продолжить жить.

Пауза

Нырять в новые отношения сразу после развода — тактика так себе!

Если вы пребывали в длительном браке, то вам может понадобиться несколько месяцев для восстановления психологического состояния.

Нормальной в психологии считается пауза, которая длится до двух лет. Но здесь есть важное уточнение: в течение этого времени вы не должны выпадать из жизни, наоборот, необходимо максимально работать над собой, прорабатывать обиды и постепенно возвращать вкус к жизни и желание отношений.

Работа над собой

После завершения вашей личной паузы необходимо работать над собой для построения гармоничных отношений.

Важно взять на себя ответственность за отношения, которые остались позади. В чем-то виноват партнер, где-то и вы поступили неправильно.

Рациональный взгляд на прошлые отношения поможет вам стать лучшей версией себя в будущем союзе.

Спросите мнение близких мужчин

Не становиться жертвой или нападающим

Не бойтесь обсуждать экс-партнера и свое поведение с мужчинами, которым вы доверяете. Их взгляд может быть интересным.

Будущий брак будет в радость женщине, которая открывается миру и наслаждается своей жизнью. Не примеряйте на себя роль жертвы неудачных отношений, не стоит и становиться в позицию нападающего, ожидая повторения истории. Начинайте новые отношения, когда будете готовы.

Напомним,