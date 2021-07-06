Развод и девичья фамилия: психолог рассказала, как преодолеть кризис после расставания
Психолог Елена Адамова назвала несколько правил, которые помогут женщине оставить позади развод и продолжить жить.
Пауза
Нырять в новые отношения сразу после развода — тактика так себе!
Нормальной в психологии считается пауза, которая длится до двух лет. Но здесь есть важное уточнение: в течение этого времени вы не должны выпадать из жизни, наоборот, необходимо максимально работать над собой, прорабатывать обиды и постепенно возвращать вкус к жизни и желание отношений.
Работа над собой
После завершения вашей личной паузы необходимо работать над собой для построения гармоничных отношений.
Важно взять на себя ответственность за отношения, которые остались позади. В чем-то виноват партнер, где-то и вы поступили неправильно.
Рациональный взгляд на прошлые отношения поможет вам стать лучшей версией себя в будущем союзе.
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Не становиться жертвой или нападающим
Будущий брак будет в радость женщине, которая открывается миру и наслаждается своей жизнью. Не примеряйте на себя роль жертвы неудачных отношений, не стоит и становиться в позицию нападающего, ожидая повторения истории. Начинайте новые отношения, когда будете готовы.
Напомним,
- о чем важно помнить родителям, говоря ребенку о разводе?
- Пора расставаться: как понять, что время пришло?