Пора расставаться: как понять, что время пришло?

К сожалению, не все отношения обречены на "долго и счастливо".

Сегодня мы расскажем, как определить, что вам пора заканчивать ваши отношения и начинать новый этап в жизни.

Нарушение личных границ

Наиболее распространенной причиной для разрыва отношений является именно контроль и нарушение границ партнера. Это может проявляться во всем: круг общения, внешний вид и музыкальные предпочтения, манера речи и образ жизни. Любое вторжение на территорию партнера - по умолчанию осквернение его личности. Поверьте, рано или поздно он этого не выдержит.

Разные жизненные цели

Сначала вы мыслили примерно в одном жизненном направлении. Но со времен меняемся мы и наши жизненные цели. На этом этапе возникают разногласия. Затем - непонимания. А после - ссоры, которые влекут расставание. Осознайте: не всегда отношения обречены на успех длиной в 40 лет.

Обиды

Также частой причиной ухудшения отеошений становится простая банальность - накопленные за долгое время обиды. Со временем появляется фоновое раздражение, которое может не исчезать и через пару месяцев после примирения. Помните: скорее всего настанет момент, когда уже будет поздно разбираться и искать виновного. Поэтому предупредите развитие такой ситуации заранее.

Напомним,