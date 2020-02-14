Пора расставаться: как понять, что время пришло?

14 февраля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Пора расставаться: как понять, что время пришло?
Пора расставаться: как понять, что время пришло?
pixabay.com

К сожалению, не все отношения обречены на "долго и счастливо".

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Сегодня мы расскажем, как определить, что вам пора заканчивать ваши отношения и начинать новый этап в жизни. 

Нарушение личных границ 

Наиболее распространенной причиной для разрыва отношений является именно контроль и нарушение границ партнера. Это может проявляться во всем: круг общения, внешний вид и музыкальные предпочтения, манера речи и образ жизни. Любое вторжение на территорию партнера - по умолчанию осквернение его личности. Поверьте, рано или поздно он этого не выдержит. 

Разные жизненные цели 

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Сначала вы мыслили примерно в одном жизненном направлении. Но со времен меняемся мы и наши жизненные цели. На этом этапе возникают разногласия. Затем - непонимания. А после - ссоры, которые влекут расставание. Осознайте: не всегда отношения обречены на успех длиной в 40 лет. 

Обиды

Также частой причиной ухудшения отеошений становится простая банальность - накопленные за долгое время обиды. Со временем появляется фоновое раздражение, которое может не исчезать и через пару месяцев после примирения. Помните: скорее всего настанет момент, когда уже будет поздно разбираться и искать виновного. Поэтому предупредите развитие такой ситуации заранее. 

Напомним, 

 

 

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