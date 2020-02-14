Пора расставаться: как понять, что время пришло?
К сожалению, не все отношения обречены на "долго и счастливо".
Нарушение личных границ
Наиболее распространенной причиной для разрыва отношений является именно контроль и нарушение границ партнера. Это может проявляться во всем: круг общения, внешний вид и музыкальные предпочтения, манера речи и образ жизни. Любое вторжение на территорию партнера - по умолчанию осквернение его личности. Поверьте, рано или поздно он этого не выдержит.
Разные жизненные цели
Обиды
Также частой причиной ухудшения отеошений становится простая банальность - накопленные за долгое время обиды. Со временем появляется фоновое раздражение, которое может не исчезать и через пару месяцев после примирения. Помните: скорее всего настанет момент, когда уже будет поздно разбираться и искать виновного. Поэтому предупредите развитие такой ситуации заранее.
Напомним,
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