Святослав Вакарчук разводится с женой

12 июня 2021 16:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Святослав Вакарчук разводится с женой
Святослав Вакарчук с женой Лялей Фонаревой
социальная сеть Instagram

Еще один, казалось бы, крепкий брак распался. После 20 лет совместной жизни Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева подают на развод.

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Об этом сообщил сам музыкант на своей странице в Facebook. Причину такого серьезного решения мужчина не называет, однако утверждает, что, несмотря на то, что их с женой дороги разошлись, они по-прежнему будут близкими друг для друга людьми.

Я дуже рідко пишу про особисте, але цей пост саме такий. Пишу його, перш за все, для того, щоб убезпечити свою родину, близьких та друзів від зайвих запитань та незручностей. Сталось так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлись. Причини цього залишаються нашою з Лялею особистою справою. Ляля і я завжди були, є і будемо близькими людьми. Я безмежно вдячний їй за понад двадцять років, що ми пройшли разом. За любов, за мудрість, за опору. Вдячний за нашу доньку Діану. Вдячний за все. Життя продовжується. Я сподіваюсь, що воно подарує кожному з нас достатньо щасливих моментів.

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева / социальная сеть Instagram

Официально сообщить об этом общественности певец решил по той причине, что хочет уберечь семью от лишних допросов со стороны СМИ и поклонников.

Цим вичерпним постом я повідомив все, що вважав вартим уваги. З поваги до мого та Ляліного особистого простору, просив би утриматись всіх від додаткових запитань та дискусій з цього приводу. Сподіваюсь на ваше розуміння і такт. Все буде добре.

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К слову, Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева прожили вместе больше 20 лет. Свою личную жизнь они никогда не афишировали. Предположительно, пара узаконила отношения в 2015 году, однако публично этого не подтверждала. Общих детей у супругов нет, они воспитывали вместе дочь Ляли от предыдущего брака ‒ Диану. Девушке в этом году исполнится 28 лет.

Напомним,

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева / социальная сеть Instagram
  

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