Святослав Вакарчук впервые о потере отца: Что-то изменилось в один момент
Фронтмен группы Океан Эльзы впервые после смерти отца дал интервью.
С отцом у артиста были очень близкие и теплые отношения, он был его лучшим другом. Правда, по словам певца, в начале его творческого пути Иван Александрович всячески отговаривал сына связывать свое будущее с музыкой.
Он всегда считал, что у меня талант к физике. И он очень хотел, чтобы я был ученым. Мне казалось, в нем тогда говорил «отцовский эгоизм». Так что поддержки большой от него, когда я выбрал дорогу музыканта, не было,– вспоминает знаменитость.
И только в 2002 году Иван Александрович решился посетить шоу «Океан Эльзы» с симфоническим оркестром во Дворце «Украина». Именно в тот момент отношения между отцом и сыном очень изменились и стали еще крепче.
Когда мама мне сказала, что папа хочет приехать, я понял – что-то изменилось. И он приехал, они были на концерте, он меня обнял и сказал, что он мной гордится... Он понял, что Святослав Вакарчук – это не просто сын Ивана Вакарчука, это сам Святослав Вакарчук. И я это тогда понял, окончательно,‒ растрогался народный любимец.
Потеря именно друга была для меня очень сложной. Мы много с ним говорили за последние месяцы его жизни. Он оставил мне в дорогу много «вещей», в моей походной жизненной сумке, которые мне понадобятся теперь до конца жизни. Я ему очень за это благодарен,‒ добавил исполнитель.
Напомним,