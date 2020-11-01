Святослав Вакарчук впервые о потере отца: Что-то изменилось в один момент

1 ноября 2020 17:00 Катерина Даниленко
Святослав Вакарчук впервые о потере отца: Что-то изменилось в один момент
Певец Святослав Вакарчук
социальная сеть Instagram

Фронтмен группы Океан Эльзы впервые после смерти отца дал интервью.

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В апреле 2020 года не стало бывшего министра образования и по совместительству отца Святослава Вакарчука Ивана Вакарчука. О большой утрате и взаимоотношениях с отцом музыкант впервые рассказал общественности.

С отцом у артиста были очень близкие и теплые отношения, он был его лучшим другом. Правда, по словам певца, в начале его творческого пути Иван Александрович всячески отговаривал сына связывать свое будущее с музыкой.

Он всегда считал, что у меня талант к физике. И он очень хотел, чтобы я был ученым. Мне казалось, в нем тогда говорил «отцовский эгоизм». Так что поддержки большой от него, когда я выбрал дорогу музыканта, не было,
– вспоминает знаменитость.

Святослав Вакарчук с отцом / социальная сеть Instagram

И только в 2002 году Иван Александрович решился посетить шоу «Океан Эльзы» с симфоническим оркестром во Дворце «Украина». Именно в тот момент отношения между отцом и сыном очень изменились и стали еще крепче.

Когда мама мне сказала, что папа хочет приехать, я понял – что-то изменилось. И он приехал, они были на концерте, он меня обнял и сказал, что он мной гордится... Он понял, что Святослав Вакарчук – это не просто сын Ивана Вакарчука, это сам Святослав Вакарчук. И я это тогда понял, окончательно,
‒ растрогался народный любимец.

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Много чего об отце он понял уже тогда, когда его не стало. Легенда украинской рок-музыки гордится своим родственником. Делом его жизни он называет то, что он ввел в нашей стране внешнее независимое оценивание.

Потеря именно друга была для меня очень сложной. Мы много с ним говорили за последние месяцы его жизни. Он оставил мне в дорогу много «вещей», в моей походной жизненной сумке, которые мне понадобятся теперь до конца жизни. Я ему очень за это благодарен,
‒ добавил исполнитель.

Напомним,

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