Святослав Вакарчук разоткровенничался об отношениях с супругой: Уважение ‒ главное в отношениях
Святослав Вакарчук почти двадцать лет находится в браке со стилистом Лялей Фонаревой.
Святослав признался, что во время карантина успел побывать в походе в Карпатах, уделил максимум внимания спорту и насладился отдыхом с близкими.
Когда ввели ограничения карантина, то запретили заниматься спортом в парке, но бегать не запретили. Я взял с собой маску и бегал кругами вокруг парка, чтобы не нарушать правила. Активно занимался йогой, бегом, баскетболом и бадминтоном,– рассказал мужчина.
Также исполнитель поделился секретом счастливого брака:
Длительные отношения имеют одну главную вещь – уважение. Уважение человека, с которым ты рядом.
Мне кажется, если ты честный и то, что ты даешь людям, ты можешь донести, у тебя есть профессионализм, у тебя есть опыт, у тебя есть энергия, то люди отвечают взаимностью, а дальше это уже обмен энергией и вопросы техники, что называется. Настоящий выдающийся концерт, когда артист со зрителем – это фактически как не физическая форма секса,– подытожил музыкант.
Напомним,
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