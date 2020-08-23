Святослав Вакарчук разоткровенничался об отношениях с супругой: Уважение ‒ главное в отношениях

23 августа 2020 15:00 Катерина Даниленко
Святослав Вакарчук разоткровенничался об отношениях с супругой: Уважение ‒ главное в отношениях
Певец Святослав Вакарчук
социальная сеть Instagram

Святослав Вакарчук почти двадцать лет находится в браке со стилистом Лялей Фонаревой.

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О своей личной жизни артист крайне редко рассказывает в интервью. Однако недавно музыкант разоткровенничался о семье, а также сообщил, что пандемия благоприятно повлияла на его взаимоотношения с любимой.

Святослав признался, что во время карантина успел побывать в походе в Карпатах, уделил максимум внимания спорту и насладился отдыхом с близкими.

Когда ввели ограничения карантина, то запретили заниматься спортом в парке, но бегать не запретили. Я взял с собой маску и бегал кругами вокруг парка, чтобы не нарушать правила. Активно занимался йогой, бегом, баскетболом и бадминтоном,
– рассказал мужчина.

Святослав Вакарчук в Карпатах / социальная сеть Instagram

Также исполнитель поделился секретом счастливого брака:

Длительные отношения имеют одну главную вещь – уважение. Уважение человека, с которым ты рядом.

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Более того, уважение и взаимность, по словам артиста, это залог не только счастливой личной жизни, но и профессиональной.

Мне кажется, если ты честный и то, что ты даешь людям, ты можешь донести, у тебя есть профессионализм, у тебя есть опыт, у тебя есть энергия, то люди отвечают взаимностью, а дальше это уже обмен энергией и вопросы техники, что называется. Настоящий выдающийся концерт, когда артист со зрителем – это фактически как не физическая форма секса,
– подытожил музыкант.

Напомним,

Святослав Вакарчук с женой Лялей Фонаревой / социальная сеть Instagram
 

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